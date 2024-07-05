Госпожа посол США назвала три вещи, которые ожидает от саммита НАТО

В Киеве в пятницу, 5 июля, прошло заседание Североатлантического совета. На нем выступила госпожа посол США Бриджит Бринк и рассказала, что ожидает от саммита НАТО, который пройдет 9 – 11 июля в Вашингтоне.

Бриджит Бринк назвала российскую агрессию грубой и ужасной. Она также выразила надежду, что НАТО будет "сильной частью будущего Украины", пишет 24 Канал.

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НАТО будет поддерживать Украину и в дальнейшем

Госпожа посол считает, что вступление Украины в НАТО не только цель нашего государства, но и США. Она также надеется, что этот процесс будет как можно быстрее.

Бриджит Бринк отметила, что "эта грубая и ужасная" российская агрессия является крупнейшей войной в Европе после Второй мировой войны.

"И ее нужно выиграть. Поэтому НАТО, я надеюсь, будет сильной частью будущего Украины. Это, конечно, дело украинцев, но это и наша цель. И мы понимаем, что это ваша цель и записана в вашей Конституции", – заявила госпожа посол.

Она отметила, что пока неизвестно, что будет после выборов в США, но заверила, что интересы Штатов в вопросах национальной безопасности долговечны. Аргументом этого госпожа посол назвала попытки Путина изменить границы Европы.

Печальная история и наследие Европы заключается в том, что изменение границ силой привело к войнам, которые не только стоили миллионов жизней, а является в целом неприемлемой ценой для нации. Это почувствовали и США,

– сказала Бриджит Бринк.

Она добавила, что в таких случаях "гораздо разумнее" при возможности предотвращать войны, останавливать их и находить альтернативные пути сотрудничества. Но при этом не стоит останавливать войны любой ценой и нужно уважать ценности свободы и демократии, а также Устав ООН, который поддерживает территориальную целостность и суверенитет государств.

По всей Америке, когда я еду домой, я вижу украинские флаги. Я никогда этого не видела раньше за свою жизнь. Кроме американского флага, люди вешают украинский на домах, офисах, городских администрациях. Это потому, что люди верят в свободу в Америке, и мы также понимаем, что поставлено на карту. Это ваше будущее, это будущее Европы, это также будущее Америки,

– поделилась госпожа посол США.

На заседании Североатлантического совета в Киеве выступила госпожа США Бриджит Бринк / Фото 24 Канала

Она считает, что если Украина будет делать и в дальнейшем шаги для вступления в НАТО, то Альянс будет продолжать поддерживать в этом нашу страну. К тому же Бриджит Бринк отметила, что для НАТО безопасность Украины является очень важной, ведь это влияет и на безопасность стран Европы и глобальную безопасность. Речь идет не только о физической безопасности, а, в частности, и о продовольственной и энергетической.

Также госпожа посол рассказала о трех вещах, которые она ожидает от предстоящего Саммита НАТО. Среди них – вопрос ПВО и договоренности о вступлении Украины в Альянс.

Я ожидаю, что будут объявления о противовоздушной обороне, которая является для вас чрезвычайно важной, особенно в это время, как для защиты линии фронта, так и для защиты городов, а также для защиты энергетической инфраструктуры, которая продолжает работать. Я ожидаю, что будут объявления, которые будут предлагать что-то, что поможет Украине найти путь в НАТО, мост в НАТО. И я также ожидаю от Соединенного Королевства риторики, которая будет способствовать шагу Украины в НАТО. Я считаю, что это самая важная вещь и самый мощный символ, который мы можем передать миру,

– высказалась о своих ожиданиях от саммита Бриджит Бринк.