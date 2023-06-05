Украина заслуживает на очень быстрый путь в НАТО, – премьер Польши назвал аргументы

Матеуш Моравецкий заявил, что Украина воюет с Россией в интересах НАТО. Именно поэтому вступление страны в Альянс должно быть максимально упрощено.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий убежден, что у Украины есть право на максимально быстрое вступление в НАТО. Между тем, Киев все еще не получил от Альянса гарантий присоединения Украины к нему даже после победы.

Читайте также Украина предоставила НАТО "второе дыхание": насколько реально наше вступление в Альянс без ПДЧ

Что известно о позиции Польши по вступлению Украины в НАТО

Моравецкий призвал государства, не расположенные рядом с Россией, также поддержать Украину на пути в Альянс, который должен быть максимально скорым. Он также считает, что проблемы украинского государственного устройства сейчас не приоритетны.

Даже если Украина сегодня не является частью НАТО, то сражается она в его интересах в том смысле, что защищает перед жестокой российской силой, которая угрожала бы многим странам НАТО. Я считаю, что Украина заслуживает того, чтобы ей предложили очень быстрый путь в НАТО,

– заявил польский премьер-министр.

Между тем, Украина еще не получила никаких гарантий быстрого вступления в НАТО после победы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает услышать такие заверения в Вильнюсе. В противном случае он не видит причины приезжать на саммит.

"Мы хотели бы услышать план, дорожную карту или перечень действий, которые должны совершить обе стороны – НАТО и Украина – для достижения членства в очень короткий период времени", – сообщил замминистра обороны Владимир Гаврилов.

Какие перспективы вступления Украины в НАТО