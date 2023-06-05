Украина заслуживает на очень быстрый путь в НАТО, – премьер Польши назвал аргументы
Источник:PAP
Матеуш Моравецкий заявил, что Украина воюет с Россией в интересах НАТО. Именно поэтому вступление страны в Альянс должно быть максимально упрощено.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий убежден, что у Украины есть право на максимально быстрое вступление в НАТО. Между тем, Киев все еще не получил от Альянса гарантий присоединения Украины к нему даже после победы.
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Что известно о позиции Польши по вступлению Украины в НАТО
Моравецкий призвал государства, не расположенные рядом с Россией, также поддержать Украину на пути в Альянс, который должен быть максимально скорым. Он также считает, что проблемы украинского государственного устройства сейчас не приоритетны.
Даже если Украина сегодня не является частью НАТО, то сражается она в его интересах в том смысле, что защищает перед жестокой российской силой, которая угрожала бы многим странам НАТО. Я считаю, что Украина заслуживает того, чтобы ей предложили очень быстрый путь в НАТО,
– заявил польский премьер-министр.
Между тем, Украина еще не получила никаких гарантий быстрого вступления в НАТО после победы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает услышать такие заверения в Вильнюсе. В противном случае он не видит причины приезжать на саммит.
"Мы хотели бы услышать план, дорожную карту или перечень действий, которые должны совершить обе стороны – НАТО и Украина – для достижения членства в очень короткий период времени", – сообщил замминистра обороны Владимир Гаврилов.
Какие перспективы вступления Украины в НАТО
- Михаил Подоляк убежден, что после победы Украина очень скоро окажется в НАТО. Этому есть четыре причины, среди которых и проигрыш России, и поддержка Украины Западом. Также Подоляк считает, что на вступление в Альянс повлияют и достижения ВСУ.
- Консультант Национального института стратегических исследований объяснил, почему некоторые страны выступают против вступления Украины в Альянс. Иван Усс считает, что лидеры этих государств опасаются, что их военным придется вступить в войну с Россией.
- Украина возлагает большие надежды и на саммит НАТО в Вильнюсе, которое должно состояться в июле 2023 года. Маловероятно, что на нем будет принято решение о вступлении, однако Украина ожидает определения статуса, в котором находится государство на пути в Альянс.