Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький переконаний, що Україна має право на максимально швидкий вступ у НАТО. Тим часом Київ все ще не отримав від Альянсу гарантій приєднання України до нього навіть після перемоги.

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Що відомо про позицію Польщі щодо вступу України в НАТО

Моравецький закликав держави, що не розташовані поруч з Росією, також підтримати Україну на шляху до Альянсу, який має бути максимально швидким. Він також вважає, що проблеми українського державного устрою зараз не є пріоритетними.

Навіть якщо Україна сьогодні не є частиною НАТО, то воює вона в його інтересах у тому сенсі, що захищає перед жорстокою російською силою, яка загрожувала б багатьом країнам НАТО. Я вважаю, що Україна заслуговує на те, щоб їй запропонували дуже швидкий шлях до НАТО,

– заявив голова польського уряду.

Тим часом Україна ще не отримала жодних гарантій швидкого вступу до НАТО після перемоги. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує почути такі запевнення у Вільнюсі. В іншому ж випадку він не бачить причини приїздити на саміт.

"Ми хотіли б почути план, дорожню карту або перелік дій, які повинні зробити обидві сторони – НАТО й Україна – для досягнення членства в дуже короткий період часу", – повідомив Володимир Гаврилов, заступник міністра оборони.

Які перспективи вступу України до НАТО