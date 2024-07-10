Дуда надеется, что Украину пригласят в НАТО в 2025 году, но есть условие

Путь Украины в НАТО неотвратим, уверен Дуда. Но важно то, насколько Альянс готов видеть наше государство в своих рядах.

Также Дуда упомянул встречу с Зеленским и польский центр, где будут обучаться украинские военные.

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Что сказал Дуда о вступлении Украины в НАТО

Этот саммит приглашение, вероятнее всего, не пришлет. Но я надеюсь, что это станет фактом на следующем саммите НАТО, который состоится в Гааге,

– сказал польский президент перед началом заседания Евроатлантического совета в Вашингтоне.

Речь о предстоящем саммите НАТО в Гааге 24 – 26 июня 2025 года.

По словам Дуды, дискуссия касается только сроков, когда Украина получит формальное приглашение в НАТО. О том, должна ли Украина присоединиться к Альянсу, уже не идет речь – это очевидно.

Никто извне не имеет права блокировать членство Украины в Альянсе. Украинцы должны сами выбрать и решить, что они принадлежат к западному демократическому сообществу.

Но война в нашем государстве должна закончиться на момент принятия в НАТО, иначе Альянс будет вынужден присоединиться к войне. А НАТО этого не хочет.

Ранее Йенс Столтенберг назвал пять шагов, которые приблизят Украину к вступлению в НАТО.