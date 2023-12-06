Хотим говорить с НАТО на одном языке, – Умеров рассказал о планах на 2024 год

Украина открыто заявляет о своих амбициях по поводу членства в НАТО, поэтому в планах на будущее отвечать их стандартам. Их начнут реализовывать уже в 2024 году.

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Украина хочет разговаривать со странами НАТО на одном языке. Для этого нужно соответствовать определенным стандартам.

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Хотим быть частью НАТО

По словам Умерова, когда наши воины только начинали защищать страну, у нас не было вооружения. Он также подчеркнул, что как только оно поступило, мы начали возвращать территории. Глава Минобороны напомнил, что за полтора года удалось освободить 50% оккупированных территорий.

Мы используем это оружие, учимся его использовать, проверяем, как лучше применить. Мы хотим быть частью НАТО и говорить на одном языке,

– сказал Умеров.

Именно поэтому все закупки, планирование и все корпорации будут создаваться по стандартам НАТО. Это позволит Украине определенным образом преодолеть барьер между ней и Альянсом.

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