"Все еще на столе": у Трампа не исключают вступление Украины в НАТО и возвращение всей территории

После ряда категорических заявлений у Дональда Трампа смягчили позицию относительно членства Украины в НАТО и возвращения ею границ 2014 года. В Белом доме допустили обе такие возможности.

Во время "Рамштайна" глава Пентагона Пит Хегсет назвал "нереалистичным" вступление Украины в НАТО и деоккупацией всей территории, захваченной Россией. То же самое мнение высказал и Дональд Трамп. Однако США не исключают полностью ни членство Украины в Альянсе, ни возвращение территорий. Пре это в комментарии Reuters сказал заместитель спецпредставителя Кит Келлог Джон Коул, передает 24 Канал.

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Что известно

По словам Коула, США не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения путем переговоров к ее границам 2014 года.

"Сейчас это все еще на столе", – сказал он.

Напомним, что в среду, 12 февраля, после телефонного разговора с Путиным Дональд Трамп поручил своим подчиненным начать переговоры о прекращении войны. Им было объявлено должностных лиц, которые войдут в переговорную группу. Среди названных имен не было спецпредставителя по вопросам Украины и России – Кита Келлога. Коул объяснил, что Келлог будет участвовать в переговорах с европейцами и украинцами. А Стив Уиткофф, представитель США на Ближнем Востоке, возглавит переговоры с Россией.

Коул отметил, что официальные переговоры по Украине еще не начались, и США все еще обсуждают с европейцами и украинцами то, как лучше всего положить конец конфликту.

Отметим, что Дональд Трамп назвал причиной полномасштабного вторжения обещание Байдена относительно членства Украины в НАТО.

Ранее президент Зеленский отмечал, что когда Украину не возьмут в Альянс, то должны максимально вооружить, в частности предоставить ядерку. Пит Гегсет подчеркнул, что решение о передаче ядерного оружия Киеву полностью зависит от Трампа.