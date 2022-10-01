"Согласовано Вашингтоном": Фейгин о том, как заявка Украины на вступление в НАТО влияет на войну
Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что наше государство подает заявку на ускоренное вступление в Альянс. Такое решение могло долго готовиться Украиной и даже быть одобренным нашими партнерами.
Такое мнение 24 каналу озвучил российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, наше государство уже не откажется от членства в НАТО и не пойдет ни на одну демилитаризацию.
Достойный внимания НАТО может распространить на Украину "ядерный зонт": что это такое
Это не импровизация, а согласованное решение
Фейгин отметил, что даже при условии принятия нашей страны в Альянс – военные НАТО не будут воевать в Украине определенный период. Однако есть одна очень важная вещь, в случае вступления в Североатлантический Альянс на государство распространяется "ядерный зонт".
"Это фактическое завершение войны, потому что у Москвы тогда исчезает главный козырь", – подчеркнул российский правозащитник.
Это не импровизация, похожая на согласованную, прежде всего Вашингтоном, конструкцию, чтобы посмотреть, как отреагируют страны НАТО на этот вопрос,
– рассказал Фейгин.
По его мнению, к июлю 2023 года страны-члены НАТО смогут прийти к консенсусу, за исключением 2 – 3 государств. И тогда уже, например США, могут подтолкнуть НАТО к принятию Украины.
Полный стрим Андрианы Кучер с Марком Фейгиным: смотрите видео
Выступление Столтенберга и заявка Украины – тесно связаны
Политолог Ярослав Божко рассказал, что выступление Генсека НАТО Йенса Столтенберга и заявка Украины – взаимосвязаны. Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прямым текстом сказал, что заявка была согласована.
Раньше мы не могли подать заявку, потому что должна быть воля Альянса и крупнейших его членов, таких как США, которые в значительной степени определяют курс НАТО, но не монопольно.
Очевидно, что западные партнеры сошлись с Украиной в вопросе времени. Заявка на членство в НАТО в нашем случае не подавалась бы в одностороннем порядке. Просто так провально этого никто не делал бы, без согласия западных партнеров,
– заметил политолог.
Заявка Украины на вступление в НАТО: что известно
- В ходе заседания СНБО 30 сентября было решено, что Украина подает срочную заявку на вступление в Североатлантический Альянс. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери Альянса открыты для Украины. Но решение должны принять все 30 стран-членов организации. Канада и страны Балтии заявили о поддержке решения нашей страны.
- Пока одни страны молниеносно быстро поддержали это решение, другие впали в бюрократию. В частности, Германия решила напомнить нашему государству, что есть "определенные требования".