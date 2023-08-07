НАТО нужно Украине для безопасности, а не чтобы воевать, – Зеленский
Источник:La Nocion
Владимир Зеленский 6 августа высказался по поводу того, почему именно Украина стремится вступить в НАТО. Он подчеркнул, что это необходимо для защиты нашей страны от новых угроз.
В то же время он подчеркнул, что вступив в Альянс, наша страна не будет идти на территорию России войной. Он отметил, что это только вопрос безопасности.
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Зеленский объяснил, почему Украина должна вступить в НАТО
Президент Украины отметил, что российская пропаганда пытается всеми силами помешать вступлению Украины в Альянс. В то же время он подчеркнул, что наше вступление поддержали бы некоторые страны-члены НАТО.
"Например, страны Балтии были бы рады, если бы украинская армия была или была на их территории, чтобы их защищать, но после войны", – сказал он.
В то же время, Зеленский сказал, что нашему государству не нужны базы ни со стороны США, ни из других стран-партнеров на территории Украины. Но он подчеркнул, что нам нужна безопасность со стороны Североатлантического союза.
Где НАТО там нет войны. И наше отношение нужно рассматривать в рамках того факта, что входящие в Альянс страны сделали это в свое время, потому что они подозревали, что Советский Союз может вернуться. НАТО для Украины – это не атаковать или идти в наступление на территорию других государств, а это, прежде всего, освободить нашу территорию,
– подчеркнул глава государства.
Зеленский также опроверг мнение, что со вступлением в НАТО Украина может прийти на территорию России, отметив, что "мы никогда не хотели никакой войны". Поэтому вопрос вступления Украины в Альянс, по словам президента, "вопрос нашей безопасности и защиты наших людей".
Зеленский также высказался по поводу судьбы российского флота
- Президент Украины прокомментировал последние атаки по российским судам в Черном море. По его словам, если армия этой страны продолжит агрессию в Черном море, то до конца войны может остаться без своих кораблей.
- В то же время Зеленский подчеркнул, что в настоящее время Россия совершает настоящую блокаду в Черном море. Он подчеркнул, что наше государство может защищаться от этих действий справедливо.
- В заключение глава государства сказал, что украинская сторона хочет показать, что российская армия не способна влиять на ситуацию в Черном море. К тому же, Москва не способна там установить свой контроль.