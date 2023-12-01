Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко сказал 24 Каналу, что вряд ли переговорный процесс стартует во время саммита ЕС 14 – 15 декабря. Это очевидно, учитывая, что теперь звучит в публичном пространстве.
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"Убедить все страны Европейского Союза в открытии переговорного процесса для полноценного членства Украины в ЕС – это очень серьезный процесс, поскольку там есть право консенсуса. Решения должны принять абсолютно все страны ЕС", – пояснил Буряченко.
По его словам, Венгрия может быть не самой большой проблемой Украины на евроинтеграционном пути. Чем ближе Киев будет к реальному членству, тем больше его экономические интересы будут пересекаться с другими странами ЕС. Трансформационный процесс украинской экономики может быть не только продолжительным, но и болезненным.
Надежда есть
Тем не менее, решение Европарламента о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС – это еще один максимально положительный маркер на нашем евроинтеграционном пути.
Такие решения показывают настроенность на результат внутри ЕС. Это также свидетельствует о самом главном – наличии политической воли,
– подчеркнул Буряченко.
В то же время украинское общество имеет абсолютное единство насчет членства в ЕС, благодаря чему наша страна движется по этому пути просто рекордными темпами.
Вступление Украины в ЕС: последние новости
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высоко оценила реформы в Украине. По ее словам, наше государство выполнило требования по вступлению в ЕС "почти по всем пунктам".
- Украина еще должна реализовать несколько условий. Еврокомиссия определила "дополнительные ожидания" по борьбе с коррупцией и олигархами, а также воплощение рекомендаций Венецианской комиссии по нацменьшинствам.
- Виктор Орбан предложил не рассматривать вопрос о вступлении Украины в ЕС на саммите 14 – 15 декабря. Премьер-министр Венгрии уверен, что "согласия среди стран не будет".