Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко сказав 24 Каналу, що навряд чи перемовний процес стартує під час саміту ЄС 14–15 грудня. Це очевидно з огляду на те, що тепер лунає в публічному просторі.
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"Переконати всі країни Європейського Союзу у відкритті перемовного процесу для повноцінного членства України в ЄС – це дуже серйозний процес, оскільки там є право консенсусу. Рішення мають ухвалити абсолютно всі країни ЄС", – пояснив Буряченко.
За його словами, Угорщина може бути не найбільшою проблемою України на євроінтеграційному шляху. Що ближче Київ буде до реального членства, то більше його економічні інтереси перетинатимуться з іншими країнами ЄС. Трансформаційний процес української економіки може бути не лише тривалим, а й болісним.
Надія є
Попри все, рішення Європарламенту про початок переговорів щодо вступу України в ЄС – це ще один максимально позитивний маркер на нашому євроінтеграційному шляху.
Такі рішення показують налаштованість на результат усередині ЄС. Це також свідчить про найголовніше – наявність політичної волі,
– наголосив Буряченко.
Водночас українське суспільство має абсолютну єдність щодо членства в ЄС, завдяки чому наша країна прямує цим шляхом просто рекордними темпами.
Вступ України до ЄС: останні новини
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн високо оцінила реформи в Україні. За її словами, наша держава виконала вимоги щодо вступу в ЄС "майже за всіма пунктами".
- Україна ще має реалізувати кілька умов. Єврокомісія визначила "додаткові очікування" щодо боротьби з корупцією та олігархами, а також втілення рекомендацій Венеціанської комісії щодо нацменшин.
- Віктор Орбан запропонував не розглядати питання про вступ України в ЄС на саміті 14–15 грудня. Прем'єр-міністр Угорщини переконаний, що "згоди серед країн не буде".