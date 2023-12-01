Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко сказав 24 Каналу, що навряд чи перемовний процес стартує під час саміту ЄС 14–15 грудня. Це очевидно з огляду на те, що тепер лунає в публічному просторі.

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"Переконати всі країни Європейського Союзу у відкритті перемовного процесу для повноцінного членства України в ЄС – це дуже серйозний процес, оскільки там є право консенсусу. Рішення мають ухвалити абсолютно всі країни ЄС", – пояснив Буряченко.

За його словами, Угорщина може бути не найбільшою проблемою України на євроінтеграційному шляху. Що ближче Київ буде до реального членства, то більше його економічні інтереси перетинатимуться з іншими країнами ЄС. Трансформаційний процес української економіки може бути не лише тривалим, а й болісним.

Зверніть увагу! Єврокомісія ще 8 листопада рекомендувала почати переговори про вступ України в ЄС, але з деякими умовами. У звіті зазначено, що Київ може отримати переговорний мандат у березні 2024 року.

Надія є

Попри все, рішення Європарламенту про початок переговорів щодо вступу України в ЄС – це ще один максимально позитивний маркер на нашому євроінтеграційному шляху.

Такі рішення показують налаштованість на результат усередині ЄС. Це також свідчить про найголовніше – наявність політичної волі,

– наголосив Буряченко.

Водночас українське суспільство має абсолютну єдність щодо членства в ЄС, завдяки чому наша країна прямує цим шляхом просто рекордними темпами.

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