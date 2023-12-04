"Возьмите ее обратно": Орбан высказался о предложении начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Источник:Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова высказался о вступлении Украины в ЕС. Он считает, что это нецелесообразно обсуждать.
Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает настаивать на том, чтобы на саммите ЕС в середине декабря даже не обсуждали вопросы членства Украины в Евросоюзе. Он назвал предложение Еврокомиссии по вступлению Украины "необоснованным и плохо подготовленным".
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Это не отвечает интересам стран ЕС
Орбан подчеркнул, что предложение о начале соответствующего переговорного процесса не отвечает интересам многих стран, уже являющихся членами Европейского союза.
Этому вопросу не место в повестке дня декабрьского Европейского совета,
– сказал венгерский премьер.
Он также сказал, что Еврокомиссия должна понять, что ее ответственностью является плохая подготовка встречи. Он посоветовал "взять ее обратно" и подготовить его должным образом. Речь идет о предложении.
Орбан категорически выступил против начала переговоров по вступлению Украины.
Представительница Еврокомиссии Ана Пизонеро заявила, что в ЕК не согласны с утверждениями Орбана относительно того, что позиция ЕК в отношении Украины является "необоснованной и плохо подготовленной".
Мы считаем, что Украина проделала удивительную работу. Мы со своей стороны сделали рекомендации по началу переговоров, теперь решения по нашим предложениям – по странам-членам,
– подчеркнула она.
Орбан сделал заявление о переговорах о членстве Украины в ЕС
- Виктор Орбан в очередной раз сделал заявление о членстве Украины в ЕС. Он против этого и считает, что вопрос не нужно выносить на повестку дня. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагает отложить вопрос о вступлении Украины в Евросоюз на повестку дня саммита в декабре. Он убежден, что ясно, что согласия среди стран не будет.
- Орбан отметил, что Венгрия будет блокировать решение. Он также считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не отвечают интересам Венгрии. Именно поэтому не должны быть поставлены на повестку дня.
- По его словам, есть много вопросов, на которые мы не знаем ответы, ведь Украина находится в состоянии войны, и ее правовая система работает иначе. Орбан заявил, что ЕС даже не может посчитать численность населения и сказать, насколько велика территория Украины, которую Евросоюз хочет включить в свои ряды, ведь, по его словам, "часть ее находится под военным контролем России".