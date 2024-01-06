ВСУ атаковали аэродром в Саках: уничтожен еще один пункт управления

В ночь на 6 января во временно оккупированном Крыму местные сообщали о мощных взрывах. Стало известно, что украинским военным удалось поразить военный аэродром в Саках.

Местные этой ночью жаловались на "неизвестные вспышки", которые, как стало известно сейчас, закончились успешным поражением пункта управления. Украинские Воздушные силы филигранно отработали по вражескому объекту

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Детали поражения аэродрома

В ночь на 6 января во временно оккупированном Крыму раздалось по крайней мере около 10 взрывов. Отмечалось, что звуки являются следствием работы российской ПВО во время воздушной тревоги. В то же время, "что-то происходило" в районе Евпатории, а также слышали взрывы в районе Саки – Новофедоровка.

Несмотря на все сообщения о "сбитых целях" и "потерях нет", россияне остались без одного пункта управления в Крыму. Украинские пилоты ударили по военному аэродрому в Саках – снова не все цели были сбиты.

В очередной раз спасибо нашим летчикам за отличную работу! Вместе к победе,

– написал командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Активная работа ВСУ в Крыму

В ночь на 4 января оккупанты жаловались на едва ли не самую большую атаку на Крым – кроме командного пункта связи в Севастополе, Воздушным силам тогда удалось поразить российские радиолокационные станции в Евпатории. Это было сделано Силами обороны благодаря агентам "Атеш", долгое время следившим за объектом.

Впоследствии оказалось, что один из "хлопков" случился и на складе боеприпасов россиян. Об этом официально сообщили в СтратКоме Вооруженных Сил. Также стало известно, что вблизи места попадания в Севастополе россияне размещали свою ПВО. Сбор данных о последствиях ударов продолжается.

Сообщается, что в командном пункте размещалось как минимум несколько высокопоставленных офицеров или генералов российской оккупационной армии. Раздавались слухи, что там мог быть Валерий Герасимов, однако в Украине не верят в такое развитие событий. В ГУР заявили, что не имеют информации, подтверждающей это.