Пылает знатно: ВСУ атаковали позиции россиян в оккупированной Горловке
Источник:телеграм-канал "Оперативный ВСУ"
Украинские военные ни дня не тратят зря. Утром 5 июля они атаковали позиции врага в оккупированной Горловке Донецкой области.
Военные опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно дым и слышно звук взрыва.
Читайте также Оккупанты готовят наступление на Бахмут и Северск, – ISW
Утром по позициям и расположениям россиян работают воины ВС Украины. Горит знатно,
– подчеркнули военные.
Смотрите видео, как пылают позиции оккупантов в Горловке:
Отметим, что Горловка находится под временной российской оккупацией с 2014 года.
В Луганской области ВСУ взорвали российский склад
Источники 24 канала в разведке рассказали, что ночью на 5 июля украинские военные взорвали российский склад в оккупированной Кадиевке в Луганской области. На этом складе враг хранил боеприпасы и поставлял их на направления Попасная – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут. В настоящее время ВСУ еще устанавливают, какой урон нанесли противнику.
Кстати, удар был настолько мощным, что российские боеприпасы взрывались не менее 2 часов.
Заметим, что ВСУ очень точно работают по врагу на оккупированных территориях. Так, ночью 4 июля в захваченном Снежном Донецкой области раздавались звуки взрывов и было видно мощный пожар – пламя достигало нескольких метров в высоту. Уже с утра Сухопутные войска ВСУ подтвердили, что "файер-шоу" в Снежном – их рук дело.
К теме Горит ясно: холоднояровцы показали, как плодотворно сожгли технику оккупантов
Потери россиян на войне против Украины
- ВСУ ликвидировали 36 350 бойцов личного состава врага (из них 150 солдат уничтожили за минувшие сутки),
- танков – 1 594 (+5) единиц,
- боевых бронированных машин – 3 772 (+18) единиц,
- артиллерийских систем – 806 (+2) единиц,
- РСЗО – 247 (+1) единиц,
- средств ПВО – 105 единиц,
- самолетов – 217 единиц,
- вертолетов – 187 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2) единиц,
- крылатых ракет – 144 единицы,
- кораблей/катеров – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 634 (+5) единиц,
- специальной техники – 65 единиц.
Добавим, что больше всего потерь за сутки 4 июля армия россиян понесла на Славянском и Донецком направлениях.
К теме смотрите видео о вражеском массовом обстреле Украины: