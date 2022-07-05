Пылает знатно: ВСУ атаковали позиции россиян в оккупированной Горловке

Украинские военные ни дня не тратят зря. Утром 5 июля они атаковали позиции врага в оккупированной Горловке Донецкой области.

Военные опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно дым и слышно звук взрыва.

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Утром по позициям и расположениям россиян работают воины ВС Украины. Горит знатно,

– подчеркнули военные.

Смотрите видео, как пылают позиции оккупантов в Горловке:

Отметим, что Горловка находится под временной российской оккупацией с 2014 года.

В Луганской области ВСУ взорвали российский склад

Источники 24 канала в разведке рассказали, что ночью на 5 июля украинские военные взорвали российский склад в оккупированной Кадиевке в Луганской области. На этом складе враг хранил боеприпасы и поставлял их на направления Попасная – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут. В настоящее время ВСУ еще устанавливают, какой урон нанесли противнику.

Кстати, удар был настолько мощным, что российские боеприпасы взрывались не менее 2 часов.

Заметим, что ВСУ очень точно работают по врагу на оккупированных территориях. Так, ночью 4 июля в захваченном Снежном Донецкой области раздавались звуки взрывов и было видно мощный пожар – пламя достигало нескольких метров в высоту. Уже с утра Сухопутные войска ВСУ подтвердили, что "файер-шоу" в Снежном – их рук дело.

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Потери россиян на войне против Украины

ВСУ ликвидировали 36 350 бойцов личного состава врага (из них 150 солдат уничтожили за минувшие сутки),

танков – 1 594 (+5) единиц,

боевых бронированных машин – 3 772 (+18) единиц,

артиллерийских систем – 806 (+2) единиц,

РСЗО – 247 (+1) единиц,

средств ПВО – 105 единиц,

самолетов – 217 единиц,

вертолетов – 187 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2) единиц,

крылатых ракет – 144 единицы,

кораблей/катеров – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 634 (+5) единиц,

специальной техники – 65 единиц.

Добавим, что больше всего потерь за сутки 4 июля армия россиян понесла на Славянском и Донецком направлениях.

К теме смотрите видео о вражеском массовом обстреле Украины: