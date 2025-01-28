Удар по складу БпЛА в Орловской области: СМИ сообщили, какие дроны уничтожены
26 января Силы обороны Украины поразили склады в Орловской области, где Россия хранит ударные БпЛА. В результате обстрела уничтожены боевые части "Шахедов" и несколько десятков различных дронов.
Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на росСМИ. Украинские военные повредили бетонированные сооружения, где хранились термобарические части вражеских беспилотников. Дроны и их составляющие сгорели во время вторичной детонации.
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Ракетный удар Украины по складу БпЛА
Как пишут россияне, украинская армия нанесла разрушительный удар по месту крупноузловой сборки и склада дронов-камикадзе "Герань-2" в районе Большой Черни, что в Орловской области. Вероятно, для атаки применили управляемые бомбы британско-французского производства "Storm Shadow/SCALP".
Известно, что в результате ракетного удара по России было уничтожено
- 24 единицы БпЛА "Герань-2";
- 44 единицы боевых частей к российскому варианту иранских дронов "Шахед";
- 30 единиц БпЛА "Пародия";
- 3,2 тонны топлива для беспилотников.
Во время атаки работники завода и другие гражданские люди не пострадали. Но удар Сил обороны Украины нанес проблемы российской оборонной сфере.
Другие новости о взрывах в России
В России НПЗ приостановил работу из-за атаки приостановил работу из-за атаки дронов. Об этом стало известно 27 января, после того, как ВСУ ударили по заводу. На объекте вспыхнуло хранилище нефти и было повреждено оборудование – железнодорожную погрузочную эстакаду и установку гидроочистки.
Также дроны атаковали еще один нефтеперерабатывающий завод в Тверской области. В сети в ночь на 27 января сообщили о взрывах и о том, что НПЗ мог оказаться под ударом.