Новая тактика ВСУ на Донецком направлении снижает боеспособность россиян: в ISW раскрыли детали

Украинские военные начали атаковать тактические командные пункты и позиции российской армии в районах возле линии фронта. С помощью этого наши защитники пытаются усложнить командование и управление российской армии на поле боя.

Прежде всего это осуществляют на Донецком направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики напомнили о недавнем ударе украинских сил по российскому посту 8 января.

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Что известно о новой тактике ВСУ

В ISW предполагают, что атаки украинских бойцов на главные командные пункты в российском тылу, вероятно, направлены на деградацию широких усилий врага по логистике и оперативному планированию.

В частности, речь идет об ударе по российскому посту 8-й гвардейской общевойсковой армии России, который размещался в городе Харцызск Донецкой области, который нанесли 8 января.

Известно, что это не единственная подобная атака на соответствующий вражеский объект. Аналитики считают, что это может повлиять на способность России проводить свои военные операции в западной части Донецкой области.

Согласно наблюдениям ISW, 2-й Армейский корпус (АК) сейчас руководит российскими операциями к югу от Покровска, 3-й АК действует вблизи Часов Яра, а 8-й АК руководит российскими усилиями вблизи Курахово,

– говорится в сообщении Института.

Напомним, 12 января ВСУ атаковали командный пункт 2-й гвардейской общевойсковой армии России, расположенном в городе Новогродовка Донецкой области. Эта операция является продолжением серии огневых поражений командных пунктов оккупационных сил на Донецком направлении.