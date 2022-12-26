Речь идет в частности об известной автомобильной трассе Р-66 в Луганской области. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.
Обратите внимание Есть 2 основных достижения, – в ВСУ оценили ситуацию на восточном фронте
Война будет происходить по херсонской методике
Если я правильно понимаю тамошнюю ситуацию, то по меньшей мере 5-километровый участок этой трассы уже находится под очень серьезным украинским огневым контролем,
– сказал Черник.
По его мнению, в ближайшие месяцы война будет происходить по блестящей херсонской методике логистического огневого удушения. Эта тактика полностью себя оправдывает – за последнюю неделю произошло по меньшей мере до 10 разнообразных "хлопков" в глубине тыла врага.
Так, "хлопок" произошел как на украинских оккупированных территориях, так и на территории страны-агрессора. По словам военного эксперта, работа проводится очень качественно, грамотно и тщательно.
Черник спрогнозировал ситуацию на фронте в ближайшие месяцы: смотрите видео
Ситуация на Востоке Украины: последние новости
- На Луганщине, в районе Сватово – Кременная российские оккупанты пытаются проводить небольшие контрнаступления, однако все их попытки – неудачны. Такие действия захватчики совершали со стороны Дибровы и Стельмаховки.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в ближайшее время боевые действия активизируются, ведь снизилась температура, начались морозы и земля затвердела, поэтому техника сможет нормально передвигаться. Раньше это было невозможно из-за размытой дождями почвы, в которой техника могла увязнуть.
- По данным американского Института изучения войны, Россия может готовить новое наступление на территории Луганской области. Целью врага может стать повторная оккупация деоккупированных населенных пунктов Луганщины и территории Харьковщины к востоку от реки Оскол. Враг перебрасывает туда технику из Ростовской области.
- Однако военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что сейчас нет ни одного направления, на котором россияне могут реализовать наступление. На каждой площадке и локации ВСУ не только успешно отбивают атаку со стороны российских оккупантов, но и реализуют контратаки.
- ВСУ создают колоссальные проблемы для оккупантов. Наши военные используют такую же тактику, как и при освобождении правобережья Херсонщины, на Мелитопольском направлении.