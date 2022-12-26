Зокрема мовиться про відому автомобільну трасу Р-66 на Луганщині. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.
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Війна відбуватиметься за херсонською методикою
Якщо я правильно розумію тамтешню ситуацію, то щонайменше 5-кілометрова ділянка цієї траси вже перебуває під дуже серйозним українським вогневим контролем,
– сказав Черник.
На його думку, найближчими місяцями війна відбуватиметься за блискучою херсонською методикою логістично вогневого зашморгу. Ця тактика повністю себе виправдовує – упродовж останнього тижня відбулося щонайменше до 10 різноманітних "бавовнувань" у глибині тилу ворога.
"Бавовна" сталася як на українських окупованих територіях, так і на території країни-агресорки. За словами військового експерта, робота проводиться дуже якісно, грамотно та прискіпливо.
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Ситуація на Сході України: останні новини
- На Луганщині, у районі Сватове – Кремінна російські окупанти намагаються проводити невеличкі контрнаступи, однак всі їхні спроби – невдалі. Такі дії загарбники здійснювали з боку Діброви та Стельмахівки.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що найближчим часом бойові дії активізуються, адже знизилася температура, почалися морози й земля затвердла, тож техніка зможе нормально пересуватися. Раніше це було неможливо через розмитий дощами ґрунт, у якому техніка могла загрузнути.
- За даними американського Інституту вивчення війни, Росія може готувати новий наступ на території Луганщини. Метою ворога може стати повторна окупація деокупованих населених пунктів Луганщини та території Харківщини на схід від річки Оскіл. Ворог перекидає туди техніку з Ростовської області.
- Однак військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зауважив, що наразі немає жодного напрямку, на якому росіяни можуть реалізувати наступ. На кожному майданчику та локації ЗСУ не лише успішно відбивають атаку з боку російських окупантів, а ще й реалізують контратаки.
- ЗСУ створюють колосальні проблеми для окупантів. Наші військові застосовують таку ж тактику, як і при звільненні правобережжя Херсонщини, на Мелітопольському напрямку.