ВСУ могут взять россиян в "котел" в Крыму: эксперт предположил, как будут освобождать полуостров
Временно оккупированный Крым может стать для российских захватчиков настоящим оперативным котлом. Для этого необходимо выполнить два условия.
Об этом 24 канала рассказал военный эксперт, полковник запаса, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, Крым станет оперативным котлом для оккупантов, когда украинские военные перережут сухопутный коридор и полностью уничтожат печально известный мост.
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Как ВСУ будут освобождать Крым
Как только эти два условия будут выполнены, в оккупантов будет сложная ситуация. Приблизительно через неделю – полторы после того, как у россиян закончатся боеприпасы, можно будет начинать зачищать полуостров.
Процессы будут проходить в такой последовательности. Выход на Азовское море в любой точке, пересечение сухопутного коридора. С любой точки к Крымскому мосту где-то 150 километров. Допустим из того же Бердянска. Тогда Крымский мост можно уничтожить теми же "Гарпунами" или "Нептунами",
– отметил Свитан.
Далее следует оперативный котел крымско – херсонский. А запорожская группировка оккупантов будет вынуждена бежать на полуостров. Там они будут пытаться эвакуироваться с помощью Черноморского флота.
Свитан предположил, как ВСУ будут освобождать Крым: смотрите видео
Запад помогает оружием, но хотелось бы больше
- Соединенные Штаты придумали, как ускорить предоставление Украине систем ПВО NASAMS. Они планируют договориться со странами Ближнего Востока о передислокации.
- Кроме того, Пентагон заключил контракт на производство HIMARS. Его сумма составляет 431 миллион долларов. Эти системы будут предназначены как США, так и союзникам.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, если бы Украине увеличили поставки оружия на 60%, то ВСУ уже бы освобождали Крым.