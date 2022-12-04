Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, Крим стане оперативним котлом для окупантів, коли українські військові переріжуть сухопутний коридор та повністю знищать сумнозвісний міст.

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Як тільки ці дві умови будуть виконані, в окупантів буде складна ситуація. Приблизно через тиждень – півтора після того, як в росіян закінчаться боєприпаси, можна буде починати зачищати півострів.

Процеси будуть відбуватися в такій послідовності. Вихід на Азовське море в будь-якій точці, перетинання сухопутного коридору. З будь-якої точки до Кримського мосту десь 150 кілометрів. Припустимо з того ж Бердянська. Тоді Кримський міст можна знищити тими ж "Гарпунами" чи "Нептунами",

– зазначив Світан.

Далі йде оперативний котел кримсько – херсонський. А запорізьке угруповання окупантів буде змушене тікати на півострів. Там їх будуть намагатися евакуюватися за допомогою Чорноморського флоту.

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