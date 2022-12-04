Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, Крим стане оперативним котлом для окупантів, коли українські військові переріжуть сухопутний коридор та повністю знищать сумнозвісний міст.
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Як ЗСУ звільнятимуть Крим
Як тільки ці дві умови будуть виконані, в окупантів буде складна ситуація. Приблизно через тиждень – півтора після того, як в росіян закінчаться боєприпаси, можна буде починати зачищати півострів.
Процеси будуть відбуватися в такій послідовності. Вихід на Азовське море в будь-якій точці, перетинання сухопутного коридору. З будь-якої точки до Кримського мосту десь 150 кілометрів. Припустимо з того ж Бердянська. Тоді Кримський міст можна знищити тими ж "Гарпунами" чи "Нептунами",
– зазначив Світан.
Далі йде оперативний котел кримсько – херсонський. А запорізьке угруповання окупантів буде змушене тікати на півострів. Там їх будуть намагатися евакуюватися за допомогою Чорноморського флоту.
Світан припустив, як ЗСУ звільнятимуть Крим: дивіться відео
Захід допомагає зброєю, але хотілося б більше
- Сполучені Штати придумали, як пришвидшити надання Україні систем ППО NASAMS. Вони планують домовитися із країнами Близького Сходу про передислокацію.
- Крім того, Пентагон уклав контракт на виробництво HIMARS. Його сума становить 431 мільйон доларів. Ці системи будуть призначені як для США, так і для союзників.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, якби Україні збільшили постачання зброї на 60%, то ЗСУ вже би звільняли Крим.