ВСУ добились значительных успехов на Херсонщине и готовятся к большой победе, – ISW
Источник:ISW
Украина ведет инициативу в войне с Россией и готовится к победе в Херсоне. Прекращение огня обеспечило Кремлю паузу, которая ему крайне нужна для восстановления сил.
Так считают аналитики Института изучения войны ISW. Там также подчеркнули, что большая победа, которая продолжается в Херсонской области, не будет последней для Украины.
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Активные бои будут продолжаться
Отмечают, что на Южном направлении будут продолжаться бои: в частности, в Бахмуте Донецкой области (единственное место, где российские войска все еще пытаются серьезно наступать);
И на севере Луганской области, поскольку украинские силы продолжают контрнаступательные действия.
Российские чиновники заняты тем, что пытаются подготовить 120 тысяч призывников к отправке на передовую весной.
Украинские силы, вероятно, стремятся освободить как можно больше оккупированных территорий до того, как прибудет российское подкрепление,
– отметили аналитики.
Украина не питает иллюзий относительно врага
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с российскими военными, пока не будут выполнены условия, в частности:
- восстановление территориальной целостности Украины,
- преследование российских военных преступников,
- выплата репараций,
- надлежащих гарантий, что Россия больше не вторгнется в Украину.
В ISW отметили, что прекращение огня зимой пойдет только на пользу российским войскам, которые воспользуются этой возможностью, чтобы укрепить свою шаткую оборону.
И продолжить свою геноцидную кампанию по искоренению украинской идентичности в оккупированных частях Украины,
– подчеркнули аналитики.
Последние новости об освобождении Херсонщины
- Украинские власти по состоянию на 10 ноября не видят признаков того, что россияне вывели свои войска из Херсона.
- На правом берегу Днепра находятся 20 тысяч оккупантов. Это половина того количества российских солдат, которые дислоцировались в регионе, по данным разведки.
- В то же время ВСУ продолжают продвигаться вперед безумными темпами. 10 ноября Генштаб сообщил, что за минувшие сутки ВСУ освободили в Херсонской области 12 населенных пунктов.
- Впоследствии, украинский флаг замелькал в Пятихатках, Кучерском, Чкалово и т.д.
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