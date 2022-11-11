ВСУ добились значительных успехов на Херсонщине и готовятся к большой победе, – ISW

Украина ведет инициативу в войне с Россией и готовится к победе в Херсоне. Прекращение огня обеспечило Кремлю паузу, которая ему крайне нужна для восстановления сил.

Так считают аналитики Института изучения войны ISW. Там также подчеркнули, что большая победа, которая продолжается в Херсонской области, не будет последней для Украины.

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Активные бои будут продолжаться

Отмечают, что на Южном направлении будут продолжаться бои: в частности, в Бахмуте Донецкой области (единственное место, где российские войска все еще пытаются серьезно наступать);

И на севере Луганской области, поскольку украинские силы продолжают контрнаступательные действия.

Российские чиновники заняты тем, что пытаются подготовить 120 тысяч призывников к отправке на передовую весной.

Украинские силы, вероятно, стремятся освободить как можно больше оккупированных территорий до того, как прибудет российское подкрепление,

– отметили аналитики.

Украина не питает иллюзий относительно врага

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с российскими военными, пока не будут выполнены условия, в частности:

восстановление территориальной целостности Украины,

преследование российских военных преступников,

выплата репараций,

надлежащих гарантий, что Россия больше не вторгнется в Украину.

В ISW отметили, что прекращение огня зимой пойдет только на пользу российским войскам, которые воспользуются этой возможностью, чтобы укрепить свою шаткую оборону.

И продолжить свою геноцидную кампанию по искоренению украинской идентичности в оккупированных частях Украины,

– подчеркнули аналитики.

Последние новости об освобождении Херсонщины

Украинские власти по состоянию на 10 ноября не видят признаков того, что россияне вывели свои войска из Херсона.

На правом берегу Днепра находятся 20 тысяч оккупантов. Это половина того количества российских солдат, которые дислоцировались в регионе, по данным разведки.

В то же время ВСУ продолжают продвигаться вперед безумными темпами. 10 ноября Генштаб сообщил, что за минувшие сутки ВСУ освободили в Херсонской области 12 населенных пунктов.

Впоследствии, украинский флаг замелькал в Пятихатках, Кучерском, Чкалово и т.д.

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