Для финализации войны нужно уничтожать по 5 тысяч оккупантов ежедневно, – Подоляк
Россия накопила много живой силы, которую украинским защитникам нужно максимально быстро ликвидировать. Так, для завершения войны ВСУ нужно уничтожать по 5 тысяч российских оккупантов ежедневно.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона подчеркнул, что уничтожение врага – это единственный путь к завершению войны.
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Россия накопила много живой силы, которую нам, к сожалению, нужно максимально быстро уничтожать. То есть нам в день нужно делать не по 1000 "похоронок" для России, а по 2500, 3000, а лучше – 5 тысяч. Только это может начать финализировать эту войну. Только уничтожение, уничтожение и уничтожение,
– заявил он.
В этом контексте Подоляк отметил, что для быстрой ликвидации оккупантов нужны дальнобойные ракеты, танки и авиация. По его словам, это те три инструмента, которые на данном этапе крайне необходимы Украине.
"Также нам нужны снаряды калибра 155 миллиметра, нам нужны ракеты для ПВО. И об этом так же будут говорить на Рамштайне", – добавил он.
Актуально о потерях России в войне
- На сегодня, 12 февраля, ВСУ уничтожили 137 780 российских солдат. За последние сутки количество ликвидированных оккупантов составляет 900 единиц, а за предыдущие сутки – это количество достигло более тысячи.
- По данным британской разведки, за последние 2 недели Россия, вероятно, испытала наибольших потерь от начала полномасштабного вторжения в Украине.
- Профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренс Фридман считает, что Россия разработала тактику использование своих солдат в качестве дешевого ресурса.