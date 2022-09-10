Путинский режим посыплется, – Фейгин о ВСУ в Донецком аэропорту

По неофициальной информации, ВСУ уже в Донецком аэропорту. Как только бои начнутся у самого города, путинский режим сразу посыплется, потому что и пропаганде это будет прикрыть нечем.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. О том, что ВСУ вошли в Донецкий аэропорт, сообщили 10 сентября.

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Пропаганда говорит о тактическом отступлении

Фейгин отметил, что последние поражения российской армии в Украине пропаганда объясняет тактическим отступлением. Мол, это война, и линия фронта может меняться в разные стороны.

Правда, сразу пропаганда не получила инструкций, и были настроения от панических до предательских,

– заметил российский правозащитник.

Он добавил, что сейчас пропаганда все же будет держаться версии того, что фронт может меняться, поскольку россии противостоит западное вооружение. Однако будет настаивать, что все эти территории они вернут.

Говорить правду они еще долго не смогут

Российский оппозиционный политик подчеркнул, что о конце пропаганда еще долго не будет говорить. Иначе она создаст в умах людей информационный переворот.

"Вы же нам обещали победу за 2 – 3 дня, а сейчас совсем другое. Нельзя говорить то, что выполнить не сможешь, потому что тогда сознание людей задает неудобные вопросы", – подчеркнул Фейгин.

Пропаганда будет держаться, пока у Донецка не начнутся бои

По мнению российского правозащитника, пропаганда будет держать свою версию, пока бои не начнутся условно под Донецком. Вот тут сказать, что линия фронта меняется, уже не получится.

Их спасает то, что Балаклея, Купянск – это все населенные пункты, о которых они впервые слышат. Они не понимают географии,

– сказал он.

Фейгин продолжил, что пока не будет освобожден Херсон, Донецк или Луганск, пропаганда будет гнуть свою линию. Объяснить отвод войск из этих городов "тактическим отступлением" она уже не сможет.

Пропаганда убеждала, что нельзя проиграть "нацистам"

Российский оппозиционный политик также рассказал, что пропаганда всегда говорила, что россия не может проиграть "фашистам и нацистам". А теперь что – придется признать победу "бандеровских нацистов"?

"Что говорить: "Да, нацизм победил нас? Теперь наступило царство фашизма". Они сами себя могут загнать так в ловушку", – отметил Фейгин.

Он подытожил, что ввиду этого могут начаться серьезные процессы. Возникнет ситуация, когда легче всего будет обвинить во всем путина, сказать, что это была исключительно его авантюра и даже продемонстрировать это странам Запада.

Фейгин о том, что путинский режим посыплется: смотрите видео

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