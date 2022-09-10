Про це 24 каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. Про те, що ЗСУ зайшли в Донецький аеропорт повідомили 10 вересня.

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Пропаганда говорить про тактичний відступ

Фейгін зазначив, що останні поразки російської армії в Україні, пропаганда пояснює тактичним відступом. Мовляв, це війна, й лінія фронту може змінюватись у різні боки.

Щоправда, одразу пропаганда не отримала інструкцій, і були настрої від панічних до зрадницьких,

– зауважив російський правозахисник.

Він додав, що нині пропаганда все ж триматиметься версії того, що фронт може змінюватись, оскільки росії протистоїть західне озброєння. Однак наполягатиме, що всі ці території вони повернуть.

Говорити правду вони ще довго не зможуть

Російський опозиційний політик наголосив, що про кінець пропаганда ще довго не говоритиме. Інакше вона створить у розумах людей інформаційний переворот.

"Ви ж нам обіцяли перемогу за 2 – 3 дні, а зараз зовсім інше. Не можна говорити те, що виконати не зможеш, бо тоді свідомість людей ставить незручні запитання", – підкреслив Фейгін.

Пропаганда триматиметься, доки біля Донецька не розпочнуться бої

На думку російського правозахисника, пропаганда триматиметься своєї версії, поки бої не почнуться умовно під Донецьком. Ось тут сказати, що лінія фронту змінюється вже не вийде.

Їх рятує те, що Балаклія, Куп'янськ – це все населені пункти, про які вони вперше чують. Вони не розуміють географії,

– сказав він.

Фейгін продовжив, що допоки не буде звільнений Херсон, Донецьк або Луганськ, пропаганда гнутиме свою лінію. Пояснити відведення військ з цих міст "тактичним відступом" вона вже не зможе.

Пропаганда переконувала, що не можна програти "нацистам"

Російський опозиційний політик також розповів, що пропаганда завжди говорила, що росія не може програти "фашистам і нацистам". А тепер що – доведеться визнати перемогу "бандерівських нацистів"?

"Що говорити: "Так, нацизм нас переміг? Тепер настало царство фашизму". Вони самі себе можуть загнати так у пастку", – зазначив Фейгін.

Він підсумував, що зважаючи на це, можуть початись серйозні процеси. Виникне ситуація, коли легше за все буде звинуватити в усьому путіна, сказати, що це була виключно його авантюра і навіть продемонструвати це країнам Заходу.

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