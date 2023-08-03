"Постепенное движение вперед": Сырский показал видео, как воины наступают на Бахмутском направлении
Источник:Александр Сырский
Александр Сырский показал видео работы минометчиков 77-й отдельной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ. Генерал-полковник объяснил, что наши военные продолжают наступать на Бахмутском направлении.
Следует заметить, что за прошедшую неделю там Вооруженные Силы Украины освободили 2 квадратных километра. С начала контрнаступления наших военных – 37 километров квадратных.
Смотрите также ВСУ освободили Старомайорское и отбили Новоегоровку: изменения карты фронта за неделю
Сырский рассказал о ситуации на Бахмутском направлении
Бахмутское направление. Продолжается постепенное движение вперед. Минометчики 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ работают и уничтожают россиян,
– прокомментировал кадры командующий Сухопутными войсками ВСУ.
В то же время военные рассказывают, как действуют оккупанты и как им удается наступать. Командир пушки Виталий рассказал, что трофейный выстрел – это попадание в нору, где прятались оккупанты. Кроме того, нашим военным приходилось отрабатывать по россиянам, подносившим боекомплект и спасать пехоту от артиллерийских обстрелов.
Как работают на Бахмутском направлении минометчики 77-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ: смотрите видео
Александр Сырский рассказал, что на Бахмутском направлении наши военные продолжают наступать.
Шаг за шагом, в условиях сильного сопротивления врага наши бойцы освобождают территорию, приближая Победу,
– объяснил генерал-полковник.
Он также отметил, что в течение дня работал в органах управления и воинских частях:
- на Бахмутском направлении – по актуальным проблемам увеличения темпов наступления, перспектив дальнейших действий, решения проблем, мешающих выполнять задачи;
- на Лиманском и Купянском – относительно адекватного реагирования на наступление россиян, повышения эффективности атак по врагу и борьбы с дронами разных типов, обеспечения действий ВСУ.
По словам Сырского, на Купянском и Лиманском направлениях ВСУ срывают планы россиян по прорыву нашей обороны, наносят существенные потери в личном составе и технике врага и уменьшают их наступательный потенциал.
Состоялся откровенный разговор по всем проблемам, требующим срочного решения. Для этого определил конкретные задачи соответствующим должностным лицам,
– заверил генерал-полковник.
Он также добавил, что встретился с военными и вручил подарки тем, кто отличился в боях за освобождение наших земель.
Последние новости с фронта: коротко
- Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что подразделения одной из бригад оперативного назначения Нацгвардии продвинулись ориентировочно на 650 метров вглубь обороны противника. Наши военные продвинулись на полтора километра по фронту и закрепились на занятом рубеже.
- The New York Times написало, что российская армия на Юге начинает отступать. Это происходит из-за истощения и серьезных проблем с логистикой, снабжением боеприпасами и личным составом.
- В Минобороны США заявили, что не стоит ждать от ВСУ быстрого наступления, ведь это была и будет трудная работа для украинских защитников. Пентагон не исключает, что наступление может затянуться и объясняет, что это марафон, а не спринт.