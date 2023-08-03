"Постепенное движение вперед": Сырский показал видео, как воины наступают на Бахмутском направлении

Александр Сырский показал видео работы минометчиков 77-й отдельной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ. Генерал-полковник объяснил, что наши военные продолжают наступать на Бахмутском направлении.

Следует заметить, что за прошедшую неделю там Вооруженные Силы Украины освободили 2 квадратных километра. С начала контрнаступления наших военных – 37 километров квадратных.

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Сырский рассказал о ситуации на Бахмутском направлении

Бахмутское направление. Продолжается постепенное движение вперед. Минометчики 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ работают и уничтожают россиян,

– прокомментировал кадры командующий Сухопутными войсками ВСУ.

В то же время военные рассказывают, как действуют оккупанты и как им удается наступать. Командир пушки Виталий рассказал, что трофейный выстрел – это попадание в нору, где прятались оккупанты. Кроме того, нашим военным приходилось отрабатывать по россиянам, подносившим боекомплект и спасать пехоту от артиллерийских обстрелов.

Как работают на Бахмутском направлении минометчики 77-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ: смотрите видео

Александр Сырский рассказал, что на Бахмутском направлении наши военные продолжают наступать.

Шаг за шагом, в условиях сильного сопротивления врага наши бойцы освобождают территорию, приближая Победу,

– объяснил генерал-полковник.

Он также отметил, что в течение дня работал в органах управления и воинских частях:

на Бахмутском направлении – по актуальным проблемам увеличения темпов наступления, перспектив дальнейших действий, решения проблем, мешающих выполнять задачи;

на Лиманском и Купянском – относительно адекватного реагирования на наступление россиян, повышения эффективности атак по врагу и борьбы с дронами разных типов, обеспечения действий ВСУ.

По словам Сырского, на Купянском и Лиманском направлениях ВСУ срывают планы россиян по прорыву нашей обороны, наносят существенные потери в личном составе и технике врага и уменьшают их наступательный потенциал.

Состоялся откровенный разговор по всем проблемам, требующим срочного решения. Для этого определил конкретные задачи соответствующим должностным лицам,

– заверил генерал-полковник.

Он также добавил, что встретился с военными и вручил подарки тем, кто отличился в боях за освобождение наших земель.

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