ВСУ фактически "перекрыли" поставки тяжелой техники россиян на левобережье Херсонщины, – Хлань

ВСУ совершенно точно разрушили проход тяжелой техники оккупанта и подвоз боекомплектов через Антоновский мост. Теперь там закрыто движение для грузового транспорта.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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Он отметил, что оккупанты в панике начали думать, как отремонтировать Антоновский мост, а также искали проектную документацию на него и кто бы мог сейчас спроектировать его ремонт.

Однако у них ничего не удается. Они даже прибегают к тому, что ищут специалистов в Крыму, но все напрасно,

– сообщил Сергей Хлань.

По его словам, именно поэтому российские военные перебросили поставки вооружения и живой силы через Каховскую ГЭС в Херсон. Это как раз дорога, где есть три моста – Шилова Балка, Тягинский и Дарьевский мосты. По последнему сегодня, 23 июля, было попадание.

"Абсолютно "хирургически", как и по Антоновскому, было прошитие снарядами, чтобы невозможно было проходить тяжелой технике", – добавил Хлань.



Разрушенные мосты / Скриншот

Депутат Херсонского облсовета отметил, что сегодня появились кадры, на которых россияне таки перекидівали вооружение, но небольшим транспортом через Дарьевский мост.

Я думаю, что наши ВСУ доработают таким образом, чтобы все же перекрыть и эти поставки,

– акцентировал Сергей Хлань.

"Сейчас город Херсон отрезан от поставок тяжелого вооружения, тяжелой бронетехники и это дает преимущества нашим Вооруженным Силам в контрнаступательных действиях, которые происходят абсолютно по всей линии фронта", – сообщил депутат Херсонского облсовета.

По его словам, с левобережья оккупанты не имеют возможности перекрыть ни тяжелую технику, ни артиллерию. Тем временем наши тактические преимущества продолжаются.

"Люди (на временно оккупированной территории – 24 канал) говорят, что "мы слышим наши Вооруженные Силы, мы видим как горят оккупанты, мы видим как они паникуют". Начались тактические преимущества, которые приближают нашу победу по освобождению родной земли", – подытожил Хлань.

Смотрите видео: ВСУ ударили по Дарьевскому мосту под Херсоном

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