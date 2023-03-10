Бесславная история заканчивается: ВСУ фактически уничтожили группировку "Вагнера"

Большинство вагнеровцев уже "пакетизировались" на Бахмутском направлении. История ЧВК "повара Путина" бесславно заканчивается.

Соответствующее заявление сделал Сергей Череватый – представитель Восточной группировки войск ВСУ – в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал. В частности, об этом свидетельствуют последние заявления Евгения Пригожина.

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У него конфликт с российским командованием. Ранее Пригожин и его террористы оскорбляли Валерия Герасимова и военное руководство.

Естественно, что у них есть какие-то трения и нежелание помогать Пригожину. А Пригожин наоборот хочет стать значимой фигурой, влияющей на принятие процессов в России. Доблесть и мастерство ВСУ, которое фактически уничтожило группировку "Вагнера",

– говорится в сообщении.

Череватый подчеркнул, что оккупанты понесли существенные потери. Большая часть вагнеровцев уже полегла на Бахмутском направлении. Бесславная история террористов заканчивается.

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