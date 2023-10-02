Взрывные секс-игрушки: ВСУ забросают оккупантов фаллоимитаторами с головой Путина
Источник:Андрей Ермак
Украинские военные продолжают удивлять своей изобретательностью. Они решили бить по российским захватчикам фаллоимитаторами с головой Путина.
Фотографиями этих убийственных секс-игрушек поделился глава Офиса Президента Андрей Ермак. Мы уже видим выражение лица россиян, когда им на голову начинают падать секс-игрушки с головой Путина.
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Пилоты FPV-камикадзе с юмором. Разбирайте на мемы,
– призвал Андрей Ермак.
FPV-дроны – беспилотники, оснащенные функцией "вид от первого лица" (First Person View – сокращено FPV – 24 Канал). Собственно, FPV – функция, позволяющая передавать видео в реальном времени.
Наши же военные активно используют такой тип дронов, чтобы наносить удары по врагу. Собственно, с помощью возможности "видеть от первого лица" можно сбрасывать на врагов взрывчатку.
В нашем случае – фаллоимитаторы с головой Путина. На фото можно увидеть, что к их основанию прикреплены металлические предметы. Собственно, они будут разлетаться при взрыве, нанося немалый ущерб врагу.
На головы оккупантам будут падать фаллоимитаторы с Путиным / Фото с телеграма Ермака
На головы оккупантам будут падать фаллоимитаторы с Путиным / Фото с телеграма Ермака
Поскольку мы подвели к потерям врага, то не лишним будет рассказать, скольких оккупантов уже удалось ликвидировать. Обратим внимание, что точные цифры могут быть выше, ведь сложно вести подсчет в зонах активных боевых действий.
Потери врага продолжают расти
- Только за прошедшие сутки нашим военным удалось уничтожить 510 российских захватчиков. А с начала полномасштабного вторжения – 279 080 бойцов так называемой "второй армии мира".
- Также в металлолом превратили 4 717 танков, 9 000 боевых бронированных машин, 6 525 артиллерийских систем, 801 единица РСЗО, 540 средств ПВО.
- А еще вражеское войско обеднело на 316 самолетов, 316 вертолетов, 5 061 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 529 крылатых ракет, 20 судов, 1 подлодку, 8 909 автомобилей и автоцистерн, а также 938 единиц специальной техники.
- Кроме того, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам скопления живой силы, вооружения и техники. А подразделения ракетных войск поразили ЗРК, пункт управления, склад боеприпасов и 16 артиллерийских средств.