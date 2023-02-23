У нас есть время, пока россияне не перешли в оборону, – полковник ВСУ о контрнаступлении

Российские оккупанты используют все свои резервы и готовятся к наступательным действиям. Враг будет пытаться вытолкнуть ВСУ с позиций, а украинские бойцы будут иметь время подготовиться к наступлению весной.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, важно проводить санкционную политику против России, ведь падение экономики нанесет сокрушительный удар и по вражеской армии.

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ВСУ должны подготовиться к лету

Свитан отметил, что у украинских бойцов есть время к лету, чтобы подготовиться к контрнаступлению. Он добавил, что россияне будут готовиться, потому что это их последняя возможность противодействовать наступлению ВСУ.

У нас есть время до лета, пока россияне могут подтянуть свои резервы, запустить мобилизацию и подготовиться к следующим действиям летом. То есть за весну мы должны выполнить определенные действия. Летняя подготовка россиян будет последней возможностью для них как-то противодействовать нашему наступлению,

– сказал он.

По мнению полковника ВСУ, падение российской экономики нанесет сокрушительный удар и по вражеской армии. Поэтому, по его мнению, нужно продолжать санкционную политику против России.

"Сейчас оптимальный вариант – максимально включить санкционные механизмы, выключить любой поток, который идет для финансирования российской экономики", – подчеркнул военный эксперт.

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Оружия передадут больше, чем объявляют

Роман Свитан подчеркнул, что освобождение украинских территорий и возвращение границ в 1991 году возможно только военным путем. Он считает, что деоккупация будет зависеть также от количества оружия от стран-партнеров.

"Ни дипломатическим, ни политическим, никаким другим путем мы свои территории не вернем. Однозначно освобождение наших территорий будет происходить военным путем, разгромом российской армии на территории Украины в Крыму, на Донбассе, в зависимости от количества оружия в определенной последовательности", – убежден летчик-инструктор.

Кроме того, полковник ВСУ прокомментировал слова начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, что война закончится летом 2023 года победой Украины и возвращением границ 1991 года. Свитан отметил, что Буданов владеет неразглашаемой информацией.

Это говорит о том, что Кирилл точно знает: нам передадут больше оружия, чем объявляют. Динамика передачи техники, которая сейчас идет, скорее всего, будет увеличена. Это прогнозирует начальник управления разведки,

– предположил военный эксперт.

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