У нас есть время, пока россияне не перешли в оборону, – полковник ВСУ о контрнаступлении
Российские оккупанты используют все свои резервы и готовятся к наступательным действиям. Враг будет пытаться вытолкнуть ВСУ с позиций, а украинские бойцы будут иметь время подготовиться к наступлению весной.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, важно проводить санкционную политику против России, ведь падение экономики нанесет сокрушительный удар и по вражеской армии.
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ВСУ должны подготовиться к лету
Свитан отметил, что у украинских бойцов есть время к лету, чтобы подготовиться к контрнаступлению. Он добавил, что россияне будут готовиться, потому что это их последняя возможность противодействовать наступлению ВСУ.
У нас есть время до лета, пока россияне могут подтянуть свои резервы, запустить мобилизацию и подготовиться к следующим действиям летом. То есть за весну мы должны выполнить определенные действия. Летняя подготовка россиян будет последней возможностью для них как-то противодействовать нашему наступлению,
– сказал он.
По мнению полковника ВСУ, падение российской экономики нанесет сокрушительный удар и по вражеской армии. Поэтому, по его мнению, нужно продолжать санкционную политику против России.
"Сейчас оптимальный вариант – максимально включить санкционные механизмы, выключить любой поток, который идет для финансирования российской экономики", – подчеркнул военный эксперт.
Свитан о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео
Оружия передадут больше, чем объявляют
Роман Свитан подчеркнул, что освобождение украинских территорий и возвращение границ в 1991 году возможно только военным путем. Он считает, что деоккупация будет зависеть также от количества оружия от стран-партнеров.
"Ни дипломатическим, ни политическим, никаким другим путем мы свои территории не вернем. Однозначно освобождение наших территорий будет происходить военным путем, разгромом российской армии на территории Украины в Крыму, на Донбассе, в зависимости от количества оружия в определенной последовательности", – убежден летчик-инструктор.
Кроме того, полковник ВСУ прокомментировал слова начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, что война закончится летом 2023 года победой Украины и возвращением границ 1991 года. Свитан отметил, что Буданов владеет неразглашаемой информацией.
Это говорит о том, что Кирилл точно знает: нам передадут больше оружия, чем объявляют. Динамика передачи техники, которая сейчас идет, скорее всего, будет увеличена. Это прогнозирует начальник управления разведки,
– предположил военный эксперт.
Решающие бои: что сказал Буданов
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, когда будут решающие бои в войне России против Украины. Глава украинской разведки заявил, что боевые действия близятся к концу. По его мнению, решающими станут середина и конец весны.
- Буданов заверил, что в его прогнозах по окончании войны ничего не изменилось. Он подтвердил, что с "середины и до конца весны будут решающие бои".
- Также Буданов подчеркнул, что война сейчас на 70 минуте со счетом 1:1, потому что как у врага, так и у нас есть определенные победы. Он подчеркнул, что у Украины есть только одно условие победы – выход на административные границы 1991 года.
- Буданов подчеркнул, что Украина должна сделать все, чтобы к этому лету Крым вернулся домой. На вопрос журналистов, будет ли побуждать деоккупация полуострова Владимира Путина к применению ядерного оружия, глава ГУР ответил, что нет.
- Глава ГУР МО считает, что в 2023 году завершится война победой Украины. По его словам, хороших новостей стоит ждать во второй половине 2023 года или ближе к его концу.