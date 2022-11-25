Несколько дней – и продвижение продолжится, – эксперт о ситуации в районе Сватово – Кременная
Сергей Гайдай анонсировал хорошие новости из Луганской области, однако для этого нужно дождаться морозов. В ближайшее время украинцы действительно могут услышать о новых успехах ВСУ.
Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, глава Луганской ОВА говорил о продвижении украинских войск на участке фронта Сватово – Кременная.
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Как отметил Свитан, именно там проходит линия обороны россиян, которую они заняли после того, как отошли из-под Изюма и Лимана в Харьковской области, и удерживают в течение нескольких недель. Эта линия обороны врага протянулась с севера на юг – от города Валуйки Белгородской области России через Троицкое и Сватово до Кременной.
Украинские войска на этом участке постоянно атакуют оккупантов. Наступательные действия проводятся ежедневно. Мы идем вперед – где на 100 – 200 метров, где до километра,
– подчеркнул военный эксперт.
ВСУ готовятся к прорыву на участке Сватово – Кременная
Как рассказал Свитан, Вооруженные Силы Украины уверенно отодвигают врага в Луганской области.
- Основная группировка украинских войск движется от Купянска к Сватово вдоль трассы, которая далее идет на юг – на Кременную.
- Еще одна группировка ВСУ находится в районе села Макеевка Луганской области – посередине между Сватово и Кременной.
Как отметил военный эксперт, украинские войска освободили Макеевку недавно.
Это очень хороший плацдарм для движения на восток – в направлении Краснореченского, которое расположено на левом берегу реки Красная. Как раз там и пролегает та линия обороны врага, которую ВСУ в ближайшее время будут прорывать,
– сказал Свитан.
Какие условия нужны для наступления ВСУ в Луганской области
По словам военного эксперта, для дальнейшего наступления ВСУ должны быть соответствующие погодные условия.
- Нужен мороз, ведь ВСУ имеют в основном легкую бронированную технику. Такая техника сможет двигаться в наступление, когда снежный покров промерзнет на несколько сантиметров.
- Или же должна быть сухая погода. Как отметил Свитан, в этом году очень сухо и земля быстро впитывает влагу.
Военный эксперт уверен, что при благоприятной погоде ВСУ очень быстро начнут движение вперед.
При сухой погоде нужно несколько дней – и движение украинских войск возобновится. А прорыв линии обороны россиян от Сватово до Кременной дает ВСУ выход на оперативный простор для движения к Старобельску и Счастью,
– подчеркнул полковник запаса ВСУ.
Украинские военные давят на оккупантов возле Кременной
Он добавил, что также ВСУ осуществляют наступательные действия в районе самой Кременной. Там украинские военные существенно давят на оккупантов.
Кременная расположена на реке Красная, которая рассекает ее практически пополам. Поэтому правобережная группировка врага фактически недееспособна с военной точки зрения, ее можно легко смять,
– сказал Свитан.
Он добавил, что оккупанты это прекрасно понимают, поэтому пытаются благодаря контрнаступательным действиям уменьшить давление ВСУ.
Россияне зря надеются на перерыв
Российские войска надеются на то, что из-за погоды зимой наступление ВСУ остановится. Однако, по словам Свитана, для наступательных действий важно, чтобы зимой был мороз или было сухо. Он добавил, что в течение последних нескольких лет зимы в Украине сухие, а дождливые периоды длятся недолго.
Даже если зима будет теплой, я не думаю, что возникнут какие-то проблемы для продвижения наших войск. Возможно, будут определенные паузы, однако это не глобальная пауза до весны. Россияне зря надеются на перерыв,
– сказал военный эксперт.
Он добавил, что в Украине существенно изменилась погода зимой, и здесь сказывается глобальное потепление.
"На Донбассе примерно вдвое стало суше. В некоторых местах даже исчезла вода из колодцев. Поэтому, в принципе, больших проблем с продвижением зимой не будет", – отметил полковник запаса ВСУ.
Стрим Андрианы Кучер и Романа Свитана: смотрите полное видео
Ситуация на фронте: последние новости
- Оккупанты продолжают попытки наступления на нескольких участках фронта. Однако на пути россиянам стоят ВСУ, которые не дают им продвинуться вглубь территории Украины.
- Алексей Арестович рассказал, что ситуация на фронте в целом аналогична той, которая была в последние два дня. По словам советника главы Офиса Президента, есть определенное снижение активности на фронте.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай намекнул, что ВСУ имеют определенные успехи на Востоке Украины. Однако, по его словам, о ситуации на направлении Сватово – Кременная "надо помолчать".