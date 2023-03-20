ВСУ готовятся к своему шансу на контрнаступление: что может противопоставить Россия

Вооруженные силы Украины должны тщательно подготовиться к контрнаступлению. От его результата будут зависеть дальнейшие возможности к освобождению наших земель.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов. По его словам, русские генералы начинают осознавать свое положение на этой войне.

Смотрите также Ситуация аналогична, как в Бахмуте: разведка Британии назвала новую цель России на Донбассе

Контрнаступление очень важно

Он вспомнил недавнее заявление Президента Украины Владимира Зеленского, заявившее, что от этого контрнаступления будут зависеть дальнейшие возможности по освобождению наших территорий.

Украина должна тщательно подготовить будущее контрнаступление и максимально использовать это в свою пользу,

– заявил Жданов.

Военный эксперт о решающем контрнаступлении Вооруженных Сил Украины: смотреть видео

Что может противопоставить Россия

По словам военного эксперта, враг начинает отдавать себе отчет, что их нынешнее наступление, это последний шанс переломить ситуацию в свою пользу.

Он отметил, что генеральный штаб ВС России более осведомлен о ситуации на фронте, потому что постоянно с ней сталкиваются, в отличие от Кремля. Там, судя по раздаваемым военным задачам, вряд ли понимают текущую ситуацию.

"Имею в виду вторую волну мобилизации. К концу мая 2023 года в России планируют мобилизовать полмиллиона человек. До конца года хотят набрать 400 тысяч на контракт, а в апреле начнется призыв на срочную службу, а это еще 120 – 130 тысяч человек", – подчеркнул Олег Жданов.

Полковник запаса добавил, что в Кремле продолжают властвовать милитаристские настроения, а вот среди российских военных все больше осознающих реальное положение российской армии.

Больше о ситуации на фронте