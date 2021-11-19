ВСУ готовы к потенциальному обострению, но консультируемся с Западом, – "слуга" о действиях РФ

19 ноября 2021 , 14:59
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Источник:

24 канал

Вооруженные силы Украины готовы к вероятному обострению ситуации из-за стягивания войска России к нашим границам. Сейчас страна проводит консультации с Западом.

Соответствующее заявление сделал нардеп от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Это случилось 19 ноября в кулуарах Верховной Рады.

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Вениславский заявил, что из-за действий России продолжаются переговоры с Западом

Наши Вооруженные Силы готовы к потенциальному обострению, и сейчас происходит слаженная работа МИД и ОП по коммуникации западными партнерами,
– заявил политик.

Он пояснил, что коммуникация происходит "по координации действий для недопущения применения Россией и энергетического оружия, и военных сил для расширения агрессии".

Вениславский заявил, что Украина проводит переговоры с Западом: смотрите видео

 

Нацгвардия и пограничники готовы быстро реагировать на границе

Надо понимать, что даже инженерное обустройство границы не способно исключить те действия, которые мы наблюдаем на польско-белорусской границе,
– вспомнил нардеп.

Он пояснил, что это не является надежным барьером против мигрантов или вооруженный формирований.

Федор Вениславский вспомнил, что:

  • наше разведывательное сообщество мониторит ситуацию и определило наиболее опасные участки госграницы с Беларусью;
  • Нацгвардия и пограничники готовы быстро реагировать и создавать заслоны, благодаря концентрации личного состава.

"Мы способны адекватно останавливать попытки незаконного пересечения госграницы Украины", – заявил политик.

Войска России у границы с Украиной: коротко

  • 18 ноября глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что Россия проводит масштабную спецоперацию для дестабилизации Украины.
  • 2 ноября украинская разведка сообщила, что Россия действительно сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях войска до 90 тысяч человек. Однако подобные вещи там происходят регулярно с 2014 года.
  • Перед этим, 31 октября, издание Washington Post написало, что Россия снова стягивает войска и технику к границе с Украиной. Это вызвало обеспокоенность у официальных лиц в США и Европе.
Автор: Діана Квасневська