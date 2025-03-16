Военный эксперт, генерал-лейтенант, основатель фонда “Закроем небо Украины” Игорь Романенко объяснил в разговоре с 24 Каналом, смогут ли украинские силы противостоять наступлению россиян на Сумщине. В то же время враг малыми штурмовыми группами пытается заходить в направлениях населенных пунктов Новенькая и Журавка в Сумской области.

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Путин пытается реализовать свой план на Сумщине

Романенко отметил, что опасность захода россиян на Сумщину существует, ведь на границе с Украиной – в Курской области – враг накопил группировку в количестве около 60 тысяч личного состава.

Поэтому сейчас украинские силы на этом направлении должны выполнять 2 задачи:

отходить с территории Курской области, нанося поражение живой силе и технике противника, при этом, стараясь, сделать это с меньшими потерями для Сил обороны Украины;

стабилизировать ситуацию относительно возможного продвижения врага в Сумскую область.

Это, по мнению военного эксперта, не простая задача, потому что враг имеет там мощную группировку. В то же время Украина нашла силы для того, чтобы усилить Покровское направление. Поэтому, возможно, будут в наличии ресурсы, которые перебросят на Сумщину, чтобы разрушить планы врага.

Также вероятное продвижение врага на Сумщину и попытки его захвата населенных пунктов в этой области, это, как отметил Романенко, попытки Путина реализовать свой план. Глава Кремля стремится захватить территории в новых областях Украины, чтобы "достичь" цели так называемой "специальной военной операции". Такую же цель россияне ставят на Покровском направлении, где пытаются зайти на территорию Днепропетровской области.

В то же время угроза Сумской области также может быть связана с завершением операции в Курской области, которая, по словам Владимира Зеленского, выполнила свою задачу. Именно благодаря ей были оттянуты российские войска от Покровского и Харьковского направлений, а также Сумской области.

Свертывание операции на Курщине началось несколько недель назад, когда россияне сформировали там мощную группировку из элитных механизированных войск, а также сосредоточили там средства поражения, артиллерию, авиацию,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Враг, используя FPV-дроны на оптоволокне, усложнил продвижение по логистическим путям обеспечения украинской группировки в Курской области. Поэтому вести оборону на таком же уровне ВСУ уже не имели возможности.

Напомним, что по мнению главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, вряд ли россияне смогут подойти к Сумской области, нарастить там силы и провести масштабную военную операцию. Потому что на этом направлении находятся украинские войска и там строились фортификации. Враг, по его словам, не сможет по всей границе с Сумщиной накопить необходимое количество войск в ближайшее время.