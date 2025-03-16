Військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник фонду “Закриємо небо України” Ігор Романенко пояснив в розмові з 24 Каналом, чи зможуть українські сили протистояти наступу росіян на Сумщині. Водночас ворог малими штурмовими групами намагається заходити у напрямках населених пунктів Новенька та Журавка в Сумській області.

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Путін намагається реалізувати свій план на Сумщині

Романенко зауважив, що небезпека заходу росіян на Сумщину існує, адже на кордоні з Україною – в Курській області – ворог накопичив угруповання у кількості близько 60 тисяч особового складу.

Тому зараз українські сили на цьому напрямку мають виконувати 2 завдання:

відходити з території Курської області, завдаючи ураження живій силі і техніці противника, при цьому намагаючись зробити це з меншими втратами для Сил оборони України;

стабілізувати ситуацію щодо можливого просування ворога в Сумщину.

Це, на думку військового експерта, не просте завдання, тому що ворог має там потужне угрупування. Водночас Україна знайшла сили для того, щоб підсилити Покровський напрямок. Тому, можливо, будуть в наявності ресурси, які перекинуть на Сумщину, щоб зруйнувати плани ворога.

Також імовірне просування ворога на Сумщину та його спроби захоплення населених пунктів і цій області, це, як зазначив Романенко, намагання Путіна реалізувати свій план. Очільник Кремля прагне захопити території в нових областях України, щоб "досягти" цілі так званої "спеціальної військової операції". Таку ж мету росіяни ставлять на Покровському напрямку, де намагаються зайти на територію Дніпропетровської області.

Водночас загроза Сумській області також може бути пов'язана із завершенням операції у Курській області, яка, за словами Володимира Зеленського, виконала своє завдання. Саме завдяки їй було відтягнуто російські війська від Покровського та Харківського напрямків, а також Сумської області.

Згортання операції на Курщині розпочалося декілька тижнів тому, коли росіяни сформували там потужне угрупування з елітних механізованих військ, а також зосередили там засоби ураження, артилерію, авіацію,

– підкреслив генерал-лейтенант.

Ворог, використовуючи FPV-дрони на оптоволокні, ускладнив просування по логістичних шляхах забезпечення українського угрупування в Курській області. Тому вести оборону на такому ж рівні ЗСУ вже не мали можливості.

Нагадаємо, що на думку голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, навряд чи росіяни зможуть підійти до Сумської області, наростити там сили і провести масштабну військову операцію. Тому що на цьому напрямку перебувають українські війська і там будувалися фортифікації. Ворог, за його словами, не зможе по всьому кордону з Сумщиною накопичити необхідну кількість військ найближчим часом.