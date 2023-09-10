На Запорожском направлении воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады использовала против врага "новую тактику" - трофейный танк-камикадзе. Он взорвался на мини вблизи позиций россиян.
Смотрите также У немецкого автопрома насморк? Лихорадить будет экономику всей Европы
В танке был механик-водитель
По словам пресс-офицера бригады Ярослава Галаса, взрыв от детонации заложенного боекомплекта был таким, что с тех позиций украинскую пехоту "никто не тревожил".
Он также добавил, что "самую опасную роль в операции" исполнил механик-водитель.
Обложенный взрывчаткой танк вместе с механиком выходил к врагу на расстояние выстрела, и если бы в него попали из гранатомета, никаких шансов выжить не было,
– написал Шумиха.
Выполнить задание взялся Василий Дудинец из Мукачево. Он сам пошел в военкомат в начале марта 2022 года - на второй день после крестин дочери. По его словам, он прекрасно понимал, что может не вернуться с боевой задачи.
"Но если бы в танк попали и сдетонировала взрывчатка, то это была бы мгновенная смерть. То есть, все понятно – ты или жив, или мертв. Это не тот вариант, что оторвало руку и ногу и потом тебя жена или дети катают на инвалидной коляске и подносят воду. Для меня лучше вернуться невредимым или скорая смерть", – объяснил Дудинец, почему согласился выполнить задание.
Пресофицер бригады рассказал, что после этой операции за Дудинцем "крепко закрепился" позывной Камикадзе.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Силы обороны Украины имели успех в районе Опросного вблизи Авдеевки. Украинские бойцы закрепляются в Опросном. Поселок Опытный расположен к югу от Авдеевки и находится под российской оккупацией около года. Еще в октябре 2022 года Опросное контролировала Украина.
- ВСУ не только успешно обороняются, но и производят мощные операции тактического уровня. До конца этого года или в начале 2024 года наши защитники могут завершить определенные операции по освобождению оккупированных территорий. Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил, что все попытки захватчиков привлечь на фронт как можно больше мобилизованных, контрактников и наемников ПИК свидетельствуют об их слабости. ВСУ успешно проводят операции тактического уровня.
- Отличительной чертой полномасштабной войны является точность, с которой работает артиллерия, в том числе и враждебная. Из-за этого удержать позицию для наших военных может быть даже труднее, чем ее занять Россияне хотя и находятся в обороне, но могут сдерживать наши войска благодаря хорошо оборудованным инженерным позициям.