На Запорізькому напрямку воїни 128 окремої гірсько-штурмової бригади використала проти ворога "нову тактику" – трофейний танк-камікадзе. Він підірвався на міні поблизу позицій росіян.

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У танку був механік-водій

За словами пресофіцера бригади Ярослава Галаса, вибух від детонації закладеного боєкомплекту був такий, що з тих позицій українську піхоту "ніхто не тривожив".

Він також додав, що "найнебезпечнішу роль в операції" виконав механік-водій.

Обкладений вибухівкою танк разом із механіком виходив до ворога на відстань пострілу, і якби в нього влучили з гранатомета, жодних шансів вижити не було б,

– написав Галас.

Виконати завдання взявся Василь Дудинець із Мукачева. Він сам пішов у військкомат на початку березня 2022 року – на другий день після хрестин доньки. За його словами, він чудово розумів, що може не повернутися із бойового завдання.

"Але якби в танк влучили і здетонувала вибухівка, то це була б миттєва смерть. Тобто, все зрозуміло – ти або живий, або мертвий. Це не той варіант, що відірвало руку й ногу і потім тебе дружина чи діти катають на інвалідному візку й підносять воду. Для мене краще повернутися неушкодженим або швидка смерть", – пояснив Дудинець, чому погодився виконати завдання.

Пресофіцер бригади розповів, що після цієї операції за Дудинцем "міцно закріпився" позивний Камікадзе.

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