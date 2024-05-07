Самолетики-камикадзе – это очень эффективное оружие. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич.
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"У нас в дополнение к FPV появились еще самолетики-камикадзе. Очень интересное и эффективное оружие. И всегда понимаешь, какая цель есть, какая ситуация с РЭБ противника и решаешь что-то применить: или самолет-камикадзе, или FPV. Это просто одно из дополнительных средств, которое появилось в нашем распоряжении", – сказал он.
Эффективность самолетиков-камикадзе
Олесь Маляревич отметил, что самолетик-камикадзе стоит примерно так, как FPV-дрон, возможно, немного дороже. Однако иногда самолетик-камикадзе работает точнее и надежнее.
Первую партию самолетиков-камикадзе военным передал мэр Киева Виталий Кличко. Это украинское производство. Есть прямая связь с инженерами, которые их производят. Постоянно используя такие средства украинского производства, наши бойцы постоянно контактируют с производителями и совершенствуют их.
Враг не сидит на месте. Он перехватывает данные по этим самолетам, которые применяются, и пытается сделать так, чтобы они были неэффективные. Это война технологий. То есть здесь надо не расслабляться, некогда,
– добавил заместитель командира.
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны продолжают сдерживать российских оккупантов и отражать штурмы врага. При этом враг продолжает намерения по захвату украинских территорий и бросает все силы на продвижение.
- За прошедшие сутки российские войска нанесли 2 ракетных и 83 авиационных ударов, осуществили 101 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и поселках. Количество боевых столкновений несколько уменьшилось: их было зафиксировано 97, по сравнению с 125, в предыдущие дни.
- Аналитики DeepState в полночь обновили карту боевых действий отметив, что враг продвинулся возле Новопокровского.
- Сейчас самая сложная ситуация на Востоке. В частности, на Авдеевском направлении. Там за последние сутки украинские защитники отбили 31 атаку в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Сокол, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области.