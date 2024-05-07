Самолетики-камикадзе – это очень эффективное оружие. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич.

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"У нас в дополнение к FPV появились еще самолетики-камикадзе. Очень интересное и эффективное оружие. И всегда понимаешь, какая цель есть, какая ситуация с РЭБ противника и решаешь что-то применить: или самолет-камикадзе, или FPV. Это просто одно из дополнительных средств, которое появилось в нашем распоряжении", – сказал он.

Эффективность самолетиков-камикадзе

Олесь Маляревич отметил, что самолетик-камикадзе стоит примерно так, как FPV-дрон, возможно, немного дороже. Однако иногда самолетик-камикадзе работает точнее и надежнее.

Первую партию самолетиков-камикадзе военным передал мэр Киева Виталий Кличко. Это украинское производство. Есть прямая связь с инженерами, которые их производят. Постоянно используя такие средства украинского производства, наши бойцы постоянно контактируют с производителями и совершенствуют их.

Враг не сидит на месте. Он перехватывает данные по этим самолетам, которые применяются, и пытается сделать так, чтобы они были неэффективные. Это война технологий. То есть здесь надо не расслабляться, некогда,

– добавил заместитель командира.

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