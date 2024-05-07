Літачки-камікадзе – це дуже ефективна зброя. Про це 24 Каналу розповів заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич.

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"У нас на додачу до FPV з'явились ще літачки-камікадзе. Дуже цікава та ефективна зброя. І завжди розумієш, яка ціль є, яка ситуація з РЕБ противника і вирішуєш щось застосувати: або літак-камікадзе, або FPV. Це просто один з додаткових засобів, який з'явився у нашому розпорядженні", – сказав він.

Ефективність літачків-камікадзе

Олесь Маляревич зазначив, що літачок-камікадзе коштує приблизно так, як FPV-дрон, можливо, трохи дорожче. Однак іноді літачок-камікадзе працює точніше та надійніше.

Першу партію літачків-камікадзе військовим передав мер Києва Віталій Кличко. Це українське виробництво. Є прямий зв'язок з інженерами, які їх виробляють. Постійно використовуючи такі засоби українського виробництва, наші бійці постійно контактують з виробниками та вдосконалюють їх.

Ворог не сидить на місці. Він перехоплює дані по цих літаках, що застосовуються, і намагається зробити так, щоб вони були неефективні. Це війна технологій. Тобто тут треба не розслаблятися нема коли,

– додав заступник командира.

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