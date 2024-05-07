Літачки-камікадзе – це дуже ефективна зброя. Про це 24 Каналу розповів заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич.
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"У нас на додачу до FPV з'явились ще літачки-камікадзе. Дуже цікава та ефективна зброя. І завжди розумієш, яка ціль є, яка ситуація з РЕБ противника і вирішуєш щось застосувати: або літак-камікадзе, або FPV. Це просто один з додаткових засобів, який з'явився у нашому розпорядженні", – сказав він.
Ефективність літачків-камікадзе
Олесь Маляревич зазначив, що літачок-камікадзе коштує приблизно так, як FPV-дрон, можливо, трохи дорожче. Однак іноді літачок-камікадзе працює точніше та надійніше.
Першу партію літачків-камікадзе військовим передав мер Києва Віталій Кличко. Це українське виробництво. Є прямий зв'язок з інженерами, які їх виробляють. Постійно використовуючи такі засоби українського виробництва, наші бійці постійно контактують з виробниками та вдосконалюють їх.
Ворог не сидить на місці. Він перехоплює дані по цих літаках, що застосовуються, і намагається зробити так, щоб вони були неефективні. Це війна технологій. Тобто тут треба не розслаблятися нема коли,
– додав заступник командира.
Що відбувається на фронті: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони продовжують стримувати російських окупантів та відбивати штурми ворога. При цьому ворог продовжує наміри щодо захоплення українських територій та кидає усі сили на просування.
- Протягом минулої доби російські війська завдали 2 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснили 101 обстріл з РСЗВ по позиціях наших військ та селищах. Кількість бойових зіткнень дещо зменшилась: їх було зафіксовано 97, порівняно зі 125, у попередні дні.
- Аналітики DeepState опівночі оновили мапу бойових дій зазначивши, що ворог просунувся біля Новопокровського.
- Наразі найскладніша ситуація на Сході. Зокрема, на Авдіївському напрямку. Там за останню добу українські захисники відбили 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Сокіл, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області.