Военный эксперт Петр Черник отметил, что это достаточно большое количество военных. Ведь это четверть того контингента, который использовали россияне в начале этой войны. Они были уверены, что 200 тысяч бойцов им хватит, чтобы ликвидировать украинскую государственность и дойти почти до Мукачево. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Враг должен остаться без оружия

Он подчеркнул, что это серьезный гарнизон, который придется уничтожать. Кроме того, его наверняка снабдили остатками более или менее боеспособной техники. Отменить это количество украинские силы не смогут, ведь это 2 полноценных армейских корпуса с военной техникой.

Однако украинские защитники уже избрали удачную тактику уничтожения такого количества вражеского личного состава и техники. В Макеевке недавно произошел очередной пример правильного подхода к противоборству с противником,

– отметил Черник.

Вся философия нашей победы, по мнению военного эксперта, сводится к стратегии, которая уже определилась в Херсонской операции. Для ее осуществления украинские силы вычисляют боекомплекты, пункты управления, горюче-смазочные материалы и уничтожают.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграмме. Благодаря нашим партнерам с помощью М142 HIMARS М270, в комплектации боезапасов М31А1 и М31А2, а также ER GMLRS, украинские защитники могут оказывать огневое воздействие от 84 до 150 километров.

Военный эксперт рассказал, какая тактика ВСУ позволит уничтожить большие ресурсы врага: смотрите видео

"Также планерные бомбы GLSDB могут применяться с HIMARS – еще в январе объявили об их поступление. И благодарим британцев за ракеты Storm Shadow. Все это помогает осуществлять важную стратегию – истощать противника в части обеспечения оружием и другими материальными ресурсами", – подчеркнул Петр Черник.

Враг должен остаться без оружия, и тогда для украинских сил сложатся предпосылки для серьезных штурмовых атак.

Обратите внимание! Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что по всей зоне ответственности этой группировки, оккупанты расположили более 180 тысяч военных. Вблизи Бахмута они сосредоточены примерно 50 тысяч. В настоящее время враг осуществляет атаки на Лиманско-Купянском направлении. Но анонсированное им ранее "большое наступление" по всей линии фронта не наблюдается.

Ситуация на Восточном направлении