Військовий експерт Петро Черник зауважив, що це доволі велика кількість військових. Адже це чверть від того контингенту, який використовували росіяни на початку цієї війни. Вони були упевнені, що 200 тисяч бійців їм вистачить, щоб ліквідувати українську державність і дійти мало не до Мукачева. Про це він розповів 24 Каналу.
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Ворог має залишитися без зброї
Він наголосив, що це серйозний гарнізон, який доведеться нищити. Крім того, його напевно забезпечили рештками більш-менш боєздатної техніки. Скасувати цю кількість українські сили не зможуть, адже це 2 повноцінних армійських корпусів з військовою технікою.
Вся філософія нашої перемоги, на думку військового експерта, зводиться до стратегії, яка вже визначилася у Херсонській операції. Для її здійснення українські сили обчисляють боєкомплекти, пункти управління, паливно-мастильні матеріали та нищать.
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"Також планерні бомби GLSDB можуть застосовуватись із HIMARS – ще в січні наголосили про їх надходження. І дякуємо британцям за ракети Storm Shadow. Все це допомагає здійснювати важливу стратегію – виснажувати противника в частині забезпечення зброєю та іншими матеріальними ресурсами", – підкреслив Петро Черник.
Ворог має залишитись без великої зброї, і тоді для українських сил складуться передумови для серйозних штурмових атак.
Ситуація на Східному напрямку
- Станом на 5 липня на Бахмутському напрямку українські захисники, попри авіаційні та артилерійські обстріли, відбили атаки окупантів поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка Донецької області.
- Крім того, Сили оборони продовжують поводити наступальні операції на півдні та на півночі від Бахмута. А також закріплюються на звільнених позиціях.
- На Авдіївському напрямку наші захисники чинять спротив наступу окупантів. А на Мар'їнському – українські сили відбили атаки росіян поблизу міста Мар'їнка.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що дії українських сил у районі Бахмута розвиваються за планами, що були "розроблені та затверджені". Також він не має сумнівів, що Сили оборони звільнять Бахмут від російських окупантів.