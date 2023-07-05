Військовий експерт Петро Черник зауважив, що це доволі велика кількість військових. Адже це чверть від того контингенту, який використовували росіяни на початку цієї війни. Вони були упевнені, що 200 тисяч бійців їм вистачить, щоб ліквідувати українську державність і дійти мало не до Мукачева. Про це він розповів 24 Каналу.

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Ворог має залишитися без зброї

Він наголосив, що це серйозний гарнізон, який доведеться нищити. Крім того, його напевно забезпечили рештками більш-менш боєздатної техніки. Скасувати цю кількість українські сили не зможуть, адже це 2 повноцінних армійських корпусів з військовою технікою.

Однак українські захисники вже обрали вдалу тактику винищення такої кількості ворожого особового складу та техніки. В Макіївці нещодавно стався черговий приклад правильного підходу до протиборства з противником,

– зауважив Черник.

Вся філософія нашої перемоги, на думку військового експерта, зводиться до стратегії, яка вже визначилася у Херсонській операції. Для її здійснення українські сили обчисляють боєкомплекти, пункти управління, паливно-мастильні матеріали та нищать.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі. Завдяки нашим партнерам за допомогою М142 HIMARS М270, котрі у комплектації боєзапасів М31А1 і М31А2, а також ER GMLRS, українські захисники можуть здійснювати вогневий вплив від 84 до 150 кілометрів.

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"Також планерні бомби GLSDB можуть застосовуватись із HIMARS – ще в січні наголосили про їх надходження. І дякуємо британцям за ракети Storm Shadow. Все це допомагає здійснювати важливу стратегію – виснажувати противника в частині забезпечення зброєю та іншими матеріальними ресурсами", – підкреслив Петро Черник.

Ворог має залишитись без великої зброї, і тоді для українських сил складуться передумови для серйозних штурмових атак.

Зверніть увагу! Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий відзначив, що по всій зоні відповідальності цього угруповання, окупанти розташували понад 180 тисяч військових. Поблизу Бахмута їх зосереджено приблизно 50 тисяч. Наразі ворог здійснює атаки на Лимансько-Куп'янському напрямку. Але анонсований їм раніше "великий наступ" по всій лінії фронту не спостерігається.

Ситуація на Східному напрямку