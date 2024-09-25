Международные партнеры обучают сотни бойцов ВСУ нормам международного гуманитарного права

Военнослужащие ВСУ продолжают систематически углубленно изучать нормы международного гуманитарного права. Соответствующее обучение стартовало еще в феврале 2023 года.

Обучение проходят военные, которые впоследствии будут выполнять задачи в зоне боевых действий. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Обучать ВСУ праву помогают международные партнеры

Организовать обучение помогает общественная организация "Лига офицеров", которая заключила с Генштабом Меморандум о сотрудничестве.

Также в сентябре 2024 года к этому образовательному процессу присоединилась известная международная гуманитарная организация "Женевский призыв". Она провела уже 6 тренингов для 220 сержантов в области применения норм международного гуманитарного права.

Соблюдение норм МГП (международного гуманитарного права – 24 Канал) является чрезвычайно важным вопросом в условиях военного положения, особенно когда к учебному процессу в сфере МГП приобщаются авторитетные международные организации, поскольку это наглядно подтверждает необратимое стремление Вооруженных Сил Украины интегрироваться в систему ценностей демократических стран, которые в отличие от России исповедуют безоговорочное соблюдение норм МГП на поле боя,

– рассказал начальник Центрального юридического управления Генштаба Богдан Шамрай.

Он также добавил, что таким способом в ВСУ появилась уникальная возможность – обмен передовыми учебными практиками с международными партнерами. По словам Шамрая, это способствует повышению уровня осведомленности и углублению знаний украинских воинов.

ВСУ продолжают изучать международное гуманитарное право / Фото Генштаба