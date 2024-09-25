Навчання проходять військові, які згодом виконуватимуть завдання у зоні бойових дій. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Навчати ЗСУ права допомагають міжнародні партнери

Організувати навчання допомагає громадська організація "Ліга офіцерів", яка уклала з Генштабом Меморандум про співробітництво.

Також у вересні 2024 року до цього освітнього процесу доєдналася відома міжнародна гуманітарна організація "Женевський заклик". Вона провела уже 6 тренінгів для 220 сержантів у галузі застосування норм міжнародного гуманітарного права.

Дотримання норм МГП (міжнародного гуманітарного права – 24 Канал) є надзвичайно важливим питанням в умовах воєнного стану, особливо коли до навчального процесу у сфері МГП долучаються авторитетні міжнародні організації, оскільки це наочно підтверджує незворотне прагнення Збройних Сил України інтегруватися в систему цінностей демократичних країн, які на відміну від Росії сповідають беззастережне дотримання норм МГП на полі бою,

– розповів начальник Центрального юридичного управління Генштабу Богдан Шамрай.

Він також додав, що таким способом у ЗСУ з'явилася унікальна можливість – обмін передовими навчальними практиками з міжнародними партнерами. За словами Шамрая, це сприяє підвищенню рівня обізнаності та поглибленню знань українських воїнів.

ЗСУ продовжують вивчати міжнародне гуманітарне право / Фото Генштабу