Вгрызлись во вторую линию обороны: как враг пытается помешать продвижению ВСУ на Юге

Украинские Силы обороны продолжают наступать на Юге и освобождать оккупированные россиянами территории. Так, наши бойцы дошли до второй линии обороны врага на указанном направлении.

Об этом 24 Каналу отметил экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Вероятно, в дальнейшем начнется ожесточенное сражение за Токмак.

Смотрите также Возьмем под контроль сухопутный коридор, – Рассвет о перспективах движения ВСУ от Роботиного

Вторая линия обороны

У врага было достаточно времени, чтобы укрепить свои позиции на Юге. В частности, речь идет о минных полях, выстланных мозаикой перед украинскими Силами обороны. Но в отличие от первой линии обороны, вторая имеет множество проходов. Поэтому нужно находить их или обезвреживать поля. Далее за ними – окопы и траншеи.

Из трех условных линий обороны россиян мы уже вгрызлись во вторую. Мы еще ее не прорвали, но вгрызлись. Бои на Работинском направлении – это фактически бои внутри этой второй линии, которую российские пропагандисты распиарили "линией Суровикина",

– отметил экскомандир роты батальона "Айдар".

Битва за Токмак

Дальше может начаться ожесточенное сражение за Токмак. Если украинские защитники его возьмут, то тогда уже можно говорить о прорыве второй линии обороны россиян, подчеркнул Дикий. Третью оккупанты вряд ли смогут удержать, ведь там близко к берегу Азовского моря и они попадают под огневое поражение нашей артиллерии.

"Если мы берем Токмак, то удержать Мелитополь и Бердянск у россиян крайне мало шансов. Проблема в том, что они и сами это понимают. Если мы выходим к Азовскому морю, то деоккупируем левобережье Херсонщины и Крым становится островом, который некоторое время продержать можно, но он очень уязвим", – объяснил он.

Евгений Дикий об обороне на Юге: смотреть видео

Поэтому, понимая цену вопроса, российский враг будет бросать все свои резервы на Токмак и вместе с этим попытается заставить украинских защитников оттянуть свои. В частности, на Купянское направление.

"Они прекрасно понимают, что мы не будем сдавать Купянск. У них есть план-максимум: взять станцию Купянск-Узловой. Это важный логистический узел. И обустроить линию обороны по реке Оскол, что мы не дадим сделать. Но их задача, чтобы отвлеклись наши бригады", – объяснил Евгений Дикий.

Там находится необходимое количество украинских военных для обороны.

Ситуация на фронте: основное на 1 сентября