Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, жестокие бои за Бахмут совсем разрушили город.
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Россияне в ловушке
Петр Черник отметил, что сейчас можно наблюдать за явлением под названием "парадокс Бахмута". Он состоит в грамотной обороне города с позиций ВСУ и учете особенности местности нашими защитниками.
По его словам, украинской стороне буквально подыграла большая застройка, которая превратилась в тир, в котором мишени – россияне.
Они в ловушке так называемых двух возможностей: с одной стороны как бы туда зашли, но с другой стороны превратились в очень удобный полигон для нашей артиллерии,
– убежден военный эксперт.
Россияне буквально застряли в тупике, из которого точно не могут уже выйти.
В чем преимущество ВСУ
Петр Черник добавил, что украинские военные таким образом буквально получили психологическое господство над оккупантами.
И в стратегическом контексте мы здесь перехватили инициативу и преуспеваем,
– заметил он.
В настоящее время ВСУ уничтожают врага и не дают ему ни малейшего шанса реабилитироваться, чтобы восстановить силы и снова наступать.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские защитники контролируют часть Бахмута.
- ВСУ все еще держат оборону Бахмута и контролируют некоторые здания в самом городе. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.
- оккупанты на Бахмутском направлении несут колоссальные потери. На днях президент США Джо Байден заявлял, что Россия потеряла около 100 тысяч военных только по этому направлению.