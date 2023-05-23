Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, жестокие бои за Бахмут совсем разрушили город.

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Россияне в ловушке

Петр Черник отметил, что сейчас можно наблюдать за явлением под названием "парадокс Бахмута". Он состоит в грамотной обороне города с позиций ВСУ и учете особенности местности нашими защитниками.

По его словам, украинской стороне буквально подыграла большая застройка, которая превратилась в тир, в котором мишени – россияне.

Они в ловушке так называемых двух возможностей: с одной стороны как бы туда зашли, но с другой стороны превратились в очень удобный полигон для нашей артиллерии,

– убежден военный эксперт.

Россияне буквально застряли в тупике, из которого точно не могут уже выйти.

В чем преимущество ВСУ

Петр Черник добавил, что украинские военные таким образом буквально получили психологическое господство над оккупантами.

И в стратегическом контексте мы здесь перехватили инициативу и преуспеваем,

– заметил он.

В настоящее время ВСУ уничтожают врага и не дают ему ни малейшего шанса реабилитироваться, чтобы восстановить силы и снова наступать.

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