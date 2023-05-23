Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, жорстокі бої за Бахмут остаточно зруйнували місто.

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Росіяни у пастці

Петро Черник зауважив, що наразі можна спостерігати за явищем під назвою "парадокс Бахмута". Він полягає у грамотній обороні міста з позицій ЗСУ та врахування особливості місцевості нашими захисниками.

За його словами, українській стороні буквально підіграла велика забудова, яка перетворилася на тир, в якому мішені – росіяни.

Вони у пастці так званих двох можливостей: з одного боку ніби туди зайшли, але з іншого боку перетворилися на дуже зручний полігон для нашої артилерії,

– переконаний військовий експерт.

Росіяни буквально застрягли у глухому куті, з якого точно не можуть вже вийти.

У чому перевага ЗСУ

Петро Черник додав, що українські військові у такий спосіб буквально отримали психологічне панування над окупантами.

Й у стратегічному контексті ми тут перехопили ініціативу та досягаємо успіху,

– зауважив він.

Наразі ЗСУ нищать ворога та не дають йому ані найменшого шансу реабілітуватися, щоб поновити сили і знову наступати.

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