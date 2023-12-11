ВСУ контролируют остров Большой Потемкин, россияне штурмуют Авдеевку: карта фронта 11 декабря

За прошедшие сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают отражать атаки россиян по нескольким направлениям, в частности в районе Авдеевки и Марьинки.

Какова ситуация на фронте по состоянию на 11 декабря, рассказывает 24 Канал анализируя данные Генштаба, Института изучения войны (ISW) и онлайн-карты DeepState.

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Интенсивные бои

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Угледара и Роботиного.

В течение суток на фронте произошло 98 боевых столкновений:

в направлении Купянска отражены 4 атаки в районах Синьковки и Петропавловки.

вблизи Кременной украинские воины отбили 5 штурмов в районе Тернов, Веселого и Макеевки.

под Бахмутом провалились 13 атак врага в районах Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки. Одновременно ВСУ продолжают штурмы на южном фланге.

Попытки окружить Авдеевку

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать россиян, которые не оставляют попыток окружить Авдеевку. Украинские военные стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Силы обороны успешно отбили 49 атак в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, южнее Северного и Тоненького, Первомайского Донецкой области.

Ситуация вблизи Авдеевки: смотрите на карте

Между тем, на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки, где украинские защитники отбили 18 атак.

Ситуация на других направлениях по данным Генштаба

: оперативная обстановка остается без существенных изменений.: противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить опрокидывания украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.: украинские защитники отбили 4 атаки в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

Лиманский: Силы обороны отбили 5 атак в районах Тернов, Веселого Донецкой области и Макеевки Луганской области.

Наступление ВСУ

: украинские бойцы отбили 13 атак россиян в районах Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.: украинские защитники отбили все атаки врага в районе юго-восточнее Угледара Донецкой области.: Силы обороны отразили 3 атаки в районе Роботиного Запорожской области.: Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.: Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

По данным ISW, украинские войска продолжают ведение наступательных операций на западе Запорожской области. В частности, ВСУ успешно контратаковали к западу от Роботиного.

Также аналитики сообщили, что Силы обороны сохраняют позиции на восточном берегу реки Днепр. Вероятно, ВСУ уже контролируют весь остров Большой Потёмкин, что юго-западнее Херсона.

Обстрелы и удары

Российские войска нанесли 3 ракетных и 61 авиационный удар, совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В частности, оккупанты атаковали 18 ударными беспилотниками типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все 18 дронов. Также оккупанты нанесли очередной удар по Киеву.

Авиационные удары получили:

в Харьковской области: Петропавловка, Песчаное, Первомайское, Чернещина, Дружелюбовка;

в Луганской области: Твердохлебово, Макеевка, Серебрянское лесничество;

в Донецкой области: Терны, Колодези, Часов Яр, Торецк, Калиново, Очеретино, Новопокровское, Авдеевка, Новомихайловка.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.