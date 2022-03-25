ВСУ крепко держат оборону Харькова, а в некоторых направлениях идут в контратаку

Вооруженные Силы Украины держат оборону по периметру Харькова, продолжая ликвидировать русский личный состав и технику.

Об этом сегодня, 25 марта, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Что известно об обороне Харькова

По словам Синегубова, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли по региону 55 ударов. Также была зафиксирована повышенная активность из систем залпового огня "Град" и "Ураган" (примерно 240 раз).

Вечером противник дважды обстрелял терминал аэропорта Харькова. Кроме того, от оккупантов пострадали гражданская инфраструктура, коммуникации и больница в Дергачах, есть пострадавшие,

– рассказал Олег Синегубов.

За это враг поплатился многочисленными потерями. В частности, вчера ВСУ уничтожили российскую группу из состава 59-го танкового полка Западного военного округа, действовавшего в направлении Харькова, а также два вражеских самолета возле Изюма. Кроме этого, зенитно-ракетные подразделения, стоящие в обороне Города-героя, сбили ракету.

Ранее глава ХОВА отметил, что оккупанты продолжают терроризировать мирное население, а глава Циркуновской ОТГ Николай Сикаленко до сих пор в плену российских оккупантов.

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