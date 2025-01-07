Москва этому не помешает: Курская операция ВСУ уже достигла главной цели

Западные СМИ пишут, что Курская область может стать началом конца для Владимира Путина в 2025 году. Украина показала всему миру, особенно тем, кто хочет отделиться от Москвы, что у России можно забрать контроль над территорией.

Таким образом операция ВСУ в Курской области достигла своей главной цели. Такое мнение 24 Каналу озвучил доктор политических наук Якуб Корейба.

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"Прецедент уже создан. То, что у России можно забирать территорию, уже для всех очевидно. В России очень много тех, кто хочет отделиться от Москвы. После конца Второй чеченской войны они думали, что это невозможно. А ВСУ в Курской области показали, что получится. Полгода россияне ничего не могут с этим сделать", – сказал он.

Курская область может быть предметом переговоров между Россией и Украиной. Все кто, хочет отделиться от России, отвоевать свое у страны-агрессора, поняли, что это можно делать, и за это ничего не будет. Все силы для этих процессов запущены.

Москва с этим ничего не сделает. Поэтому главная цель уже достигнута. Украина ввела понятие разделения России. Это главное,

– подчеркнул доктор политических наук.

К слову, ВСУ активизировали наступление в Курской области и уже совершили атаки на нескольких направлениях. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк объяснил, что активизация украинских военных на Курщине имеет цель достижения и политических, и военных целей.