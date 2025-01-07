У такий спосіб операція ЗСУ у Курській області досягнула своєї головної мети. Таку думку 24 Каналу озвучив доктор політичних наук Якуб Корейба.

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"Прецедент уже створений. Те, що у Росії можна забирати територію, уже для всіх очевидно. У Росії дуже багато тих, хто хоче відокремитись від Москви. Після кінця Другої чеченської війни вони думали, що це неможливо. А ЗСУ у Курській області показали, що вийде. Пів року росіяни нічого не можуть з цим зробити", – сказав він.

Курська область може бути предметом переговорів між Росією та Україною. Усі хто, хоче відокремитись від Росії, відвоювати своє у країни-агресорки, зрозуміли, що це можна робити, і за це нічого не буде. Усі сили для цих процесів запущені.

Москва з цим нічого не зробить. Тому головна ціль уже досягнута. Україна ввела поняття розділення Росії. Це головне,

– підкреслив доктор політичних наук.

До слова, ЗСУ активізували наступ в Курській області та вже здійснили атаки на кількох напрямках. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк пояснив, що активізація українських військових на Курщині має за мету досягнення і політичних, і військових цілей.