Встретили сопротивление россиян: как продвигается Курская операция

Операция ВСУ в Курской области продолжается. У украинской армии возникла проблема с поселком Коренево, потому что российские войска пытаются оказать там серьезное сопротивление.

Украинские бойцы пытаются обойти Коренево с Севера и Юга, это была бы определенная победа для ВСУ. Это 24 Каналу подчеркнул военный эксперт Олег Жданов.

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"Сейчас российские войска пытаются нам там оказывать довольно серьезное сопротивление. Мы пытаемся обойти Коренево с Севера и Юга, чтобы взять его в кольцо и заставить врага или сдаться, или выйти из этого населенного пункта. Он больше, чем Суджа. Для нас это была бы своеобразная победа. В частности, и для деморализации российских войск и российского общества", – сказал он.

Инициатива на стороне ВСУ

Как отметил Олег Жданов, если не считать Коренево, то в целом в Курской области инициатива принадлежит украинским военным. ВСУ продолжают по возможности двигаться вглубь Курщины. Однако продвижение наших бойцов замедляется, потому что и наши силы не бесконечны, и враг начинает сопротивляться.

Но у нас там еще есть хорошая задача. Мы идем на Теткино, севернее Глухова. Фактически начинаем сжимать котел, который оказался здесь. Мы движемся в сторону поселка Глушково. Они его замкнули. Котел уже сформирован – река Сейм, государственная граница Украины и наша линия фронта от Комаровки до нашей границы на Юг. Думаю, главное – овладеть этой территорией, чтобы мы могли уже не оглядываться назад,

– объяснил он.

Также ВСУ закончили работу по понтонным переправам. На сегодня, по данным Генштаба, ни одной понтонной переправы на реке Сейм не существует. Кроме того, два моста полностью обвалены. От одного моста остались опорные балки.