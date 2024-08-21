Осуществили "невыполнимое": генерал США назвал успех ВСУ еще во время планирования операции на Курщине

ВСУ смогли достичь беспрецедентного успеха во время подготовки к операции в Курской области. Ведь украинские военные создали большую зону, защищенную от вражеских дронов.

Такое мнение высказал бывший командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. По его словам, Украина "осуществила невыполнимое".

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Что сказал Ходжес об операции

Мне кажется, что Украина как-то создала противодронные возможности – "пузырь", – который позволил ей сделать то, что казалось невыполнимым шесть, восемь или десять месяцев назад,

– сказал генерал-лейтенант.

Как отметил Ходжес, успешная операция Вооруженных Сил Украины на территории Курской области развенчала теорию современных военных стратегов о невозможности нанесения врагу неожиданного удара, учитывая существование дронов.

"Как Украине удалось собрать достаточно сил и начать наступление, что застало как Россию, так и большинство из нас врасплох? Это ставит под сомнение теорию, что при наличии дронов невозможно скрыто собрать значительные наземные силы и эффективно маневрировать ими", – добавил он.

Ранее он отмечал, что наступление наших войск продемонстрировало, что "красных линий" в российско-украинской войне не существует. Военный также утверждал, что эта операция заставит Россию переосмыслить свои действия.